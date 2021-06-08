Збірна України склала плейлист на Євро-2020 з Моргенштерном і The Weeknd (фото)
За інформацією журналістів, в попередньому списку спочатку було 15 композицій, а більше половини — пісні російських виконавців.
Збірна України з футболу перед Євро-2020 склала плейлист команди, в яких потрапила одна українська композиція і три російські пісні.
Список з девʼяти пісень був оприлюднений на інтернет-сервісі потокового аудіо Spotify.
Складанням списку відтворення національних збірних на Євро-2020 займалися капітани команд і головні "діджеї роздягалень".
У плейлист збірної України з футболу на Євро-2020 потрапили такі пісні:
- Моргенштерн — "Дуло";
- Dead Blonde — "Мальчик на девятке";
- 10AGE — "Нету интереса";
- The Weeknd — Blinding Lights;
- Astronaut In The Ocean — Masked Wolf;
- Lil Nas X — Montero;
- Tiesto — The Business;
- Martin Garrix — We Are The People (головна пісня Євро-2020);
- Тінь Сонця — "Їхали козаки".
За даними видання Дивогляд, в попередній плейлист збірної України з футболу на Євро-2020 потрапили відразу 15 композицій, серед яких тільки одна українська пісня — "Їхали козаки". Більшу частину плейлисту становили російські композиції.
Як стверджують журналісти, у фінальну версію плейлиста збірної України з футболу на Євро-2020 не потрапили такі пісні:
- Моргенштерн — Show;
- Dj Smash, Моргенштерн — Новая волна;
- NLO — Не грусти;
- The Hatters/Dzharakhov — Я делаю шаг;
- Slava Marlow — Кому это надо;
- Soda Luv/SQWOZ BAB — Казантип.
Раніше Фокус розповідав, що УАФ представила нову форму збірної України з футболу 2021 з Кримом і Донбасом. У Держдумі відреагували на нове спорядження українських футболістів і вимагали від УЄФА ввести санкції проти України.
Також Фокус повідомляв, що УЄФА відреагувала на вимоги Держдуми РФ і заявила, що ніяких санкцій не буде, оскільки нова форма збірної України з футболу повністю відповідає правилам щодо спорядження.
Глава УАФ Андрій Павелко також розповів, коли і як до нього прийшла ідея зробити нову форму збірної України з футболу на Євро-2020 з контурами карти України.