Збірна України склала плейлист на Євро-2020 з Моргенштерном і The Weeknd (фото)

За інформацією журналістів, в попередньому списку спочатку було 15 композицій, а більше половини — пісні російських виконавців.

Збірна України з футболу перед Євро-2020 склала плейлист команди, в яких потрапила одна українська композиція і три російські пісні.

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Список з девʼяти пісень був оприлюднений на інтернет-сервісі потокового аудіо Spotify.

Складанням списку відтворення національних збірних на Євро-2020 займалися капітани команд і головні "діджеї роздягалень".

У плейлист збірної України з футболу на Євро-2020 потрапили такі пісні:

Моргенштерн — "Дуло";

Dead Blonde — "Мальчик на девятке";

10AGE — "Нету интереса";

The Weeknd — Blinding Lights;

Astronaut In The Ocean — Masked Wolf;

Lil Nas X — Montero;

Tiesto — The Business;

Martin Garrix — We Are The People (головна пісня Євро-2020);

Тінь Сонця — "Їхали козаки".

[ + – ] Плейлист збірної України з футболу

За даними видання Дивогляд, в попередній плейлист збірної України з футболу на Євро-2020 потрапили відразу 15 композицій, серед яких тільки одна українська пісня — "Їхали козаки". Більшу частину плейлисту становили російські композиції.

Як стверджують журналісти, у фінальну версію плейлиста збірної України з футболу на Євро-2020 не потрапили такі пісні:

Моргенштерн — Show;

Dj Smash, Моргенштерн — Новая волна;

NLO — Не грусти;

The Hatters/Dzharakhov — Я делаю шаг;

Slava Marlow — Кому это надо;

Soda Luv/SQWOZ BAB — Казантип.

Раніше Фокус розповідав, що УАФ представила нову форму збірної України з футболу 2021 з Кримом і Донбасом. У Держдумі відреагували на нове спорядження українських футболістів і вимагали від УЄФА ввести санкції проти України.

Також Фокус повідомляв, що УЄФА відреагувала на вимоги Держдуми РФ і заявила, що ніяких санкцій не буде, оскільки нова форма збірної України з футболу повністю відповідає правилам щодо спорядження.

Глава УАФ Андрій Павелко також розповів, коли і як до нього прийшла ідея зробити нову форму збірної України з футболу на Євро-2020 з контурами карти України.