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Збірна України склала плейлист на Євро-2020 з Моргенштерном і The Weeknd (фото)

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Збірна України з футболу, Євро-2020, національна збірна України з футболу
Фото: УАФ | Збірна України з футболу

За інформацією журналістів, в попередньому списку спочатку було 15 композицій, а більше половини — пісні російських виконавців.

Збірна України з футболу перед Євро-2020 склала плейлист команди, в яких потрапила одна українська композиція і три російські пісні.

Список з девʼяти пісень був оприлюднений на інтернет-сервісі потокового аудіо Spotify.

Складанням списку відтворення національних збірних на Євро-2020 займалися капітани команд і головні "діджеї роздягалень".

У плейлист збірної України з футболу на Євро-2020 потрапили такі пісні:

  • Моргенштерн — "Дуло";
  • Dead Blonde — "Мальчик на девятке";
  • 10AGE — "Нету интереса";
  • The Weeknd — Blinding Lights;
  • Astronaut In The Ocean — Masked Wolf;
  • Lil Nas X — Montero;
  • Tiesto — The Business;
  • Martin Garrix — We Are The People (головна пісня Євро-2020);
  • Тінь Сонця — "Їхали козаки".
Євро-2020, збірна України з футболу, плейлист збірної України на Євро-2020
Плейлист збірної України з футболу

За даними видання Дивогляд, в попередній плейлист збірної України з футболу на Євро-2020 потрапили відразу 15 композицій, серед яких тільки одна українська пісня — "Їхали козаки". Більшу частину плейлисту становили російські композиції.

Як стверджують журналісти, у фінальну версію плейлиста збірної України з футболу на Євро-2020 не потрапили такі пісні:

  • Моргенштерн — Show;
  • Dj Smash, Моргенштерн — Новая волна;
  • NLO — Не грусти;
  • The Hatters/Dzharakhov — Я делаю шаг;
  • Slava Marlow — Кому это надо;
  • Soda Luv/SQWOZ BAB — Казантип.

Раніше Фокус розповідав, що УАФ представила нову форму збірної України з футболу 2021 з Кримом і Донбасом. У Держдумі відреагували на нове спорядження українських футболістів і вимагали від УЄФА ввести санкції проти України.

Також Фокус повідомляв, що УЄФА відреагувала на вимоги Держдуми РФ і заявила, що ніяких санкцій не буде, оскільки нова форма збірної України з футболу повністю відповідає правилам щодо спорядження.

Глава УАФ Андрій Павелко також розповів, коли і як до нього прийшла ідея зробити нову форму збірної України з футболу на Євро-2020 з контурами карти України.