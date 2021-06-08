Євро-2020: з плейлисту збірної України видалили пісні Моргенштерна (фото)

Після публікації списку, в якому велика частина пісень була російськими, в деяких сервісах оновили плейлист. При цьому "під ніж" потрапила й українська музика.

Плейлист збірної України змінили, з нього виключили всіх російських виконавців, зокрема репера Моргенштерна. Про це повідомляє UA-Football.

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У списку більше немає пісень "Мальчик на девятке" Dead Blonde, "Нет интереса" 10AGE. У першому варіанті плейлисту, за інформацією видання "Дивогляд" було 15 треків, з яких 8 — російські.

Оновлений плейлист містить в собі 50 композицій. Однак зі списку тепер зникла українська пісня "Їхали козаки" від групи "Тінь сонця". У списку на Spotify здебільшого іноземні композиції.

[ + – ] Оновлений плейлист Spotify Фото: Скриншот

При цьому в Apple Music плейлист не змінився: в ньому як і раніше 9 пісень з двома композиціями Моргенштерна, Dead Blonde та 10AGE.

[ + – ] Плейлист в Apple Music Фото: Скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 8 червня, збірна України склала плейлист до Євро-2020, в якому більше половини пісень були російськими.

Зазначимо, що Моргенштерну заборонили вʼїзд в Україну через пропаганду культу насильства та наркотиків.