Евро 2020: польский телеканал перепутал флаги Украины с РФ - СМИ (фото)

В анонсе матчей редакторы перепутали флаги всех 6 сборных, которые сыграют сегодня, 13 июня.

Польский телеканал TVPSport показал календарь матчей в воскресенье (13 июня). В списке Украина оказалась с флагом РФ. Об этом сообщает Сегодня.

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13 июня в раках ЕВРО-2020 играет 6 сборных:

Англия — Хорватия

Австрия — Северная Македония

Нидерланды — Украина.

Фото: Скриншот

При этом операторы видео перепутали флаг Украины с Россией, но и флаги других стран они также перепутали. Вместо флага Англии показали Уэльса, Хорватии — Швейцарии, Австрии — Дании. Северную Македонию спутали с Финляндией, а Нидерланды с Бельгией.

Вероятно, автор изображения спутал флаги команд, которые играли в субботу с теми, которые играют сегодня.

Напомним, на Фокусе есть раздел с таблицей и календарем Евро-2020. Сегодня, 13 июня сборная Украины будет играть против сборной Нидерландов.