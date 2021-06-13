Украина стартует на Евро-2020, Англия сыграет против Хорватии: анонс матчей 13 июня

Команда Андрея Шевченко в 1-м туре группового этапа Евро-2020 будет противостоять сборной Нидерландов на "Йохан Кройфф Арене" в Амстердаме

В воскресенье, 13 июня, будут сыграны три матча чемпионата Европы по футболу. Для украинского болельщика этот день примечателен тем, что именно сегодня на турнире начнет свой путь сборная Украины. Подопечные Андрея Шевченко в Амстердаме встретятся с командой Нидерландов.

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Кроме матча украинской команды сегодня состоятся еще две встречи: Австрия сыграет против Северной Македонии, а в группе D Англия сыграет против Хорватии.

Англия — Хорватия

Время: 16:00

Место: "Уэмбли", Лондон

Где смотреть: "Футбол 1"/"Футбол 2"

Матчи между Англией и Хорватией часто бывают сверхдраматичным. В 2007-м году Хорватия обыграла англичан в гостях в рамках квалификации на Евро-2008. На момент того матча хорваты уже решили задачу выхода из группы, а вот Англия сохраняла лишь теоретические шансы, однако, поражение оставило их за бортом чемпионата Европы. А в 2018-м году Хорватия на пути к финалу чемпионата мира обыграла англичан в дополнительное время. От англичан на текущем турнире ожидают успешного выступления, особенно на фоне хорошо раскрывшихся молодых игроков атаки — Мэйсона Маунта и Фила Фодена. Оба из них имеют хорошие шансы на попадание в стартовый состав.

У Хорватии, в свою очередь, есть костяк опытных футболистов: Модрич, Ловрен, Бадель, Перишич, Вида. Для кого-то из них этот чемпионат может стать последней возможностью сыграть на крупном турнире, поэтому мотивации хорватам не занимать.

Австрия — Северная Македония

Время: 19:00

Место: "Националэ", Бухарест

Где смотреть: "Футбол 1"/"Футбол 2"

Соперники сборной Украины по группе С сыграют в Бухаресте. Австрия выглядит фаворитом в этой паре, но Северная Македония доказала свою состоятельность в стыковых матчах, благодаря которым команда квалифицировалась на турнир. Впереди у македонцев действует 37-летний Горан Пандев, за плечами которого огромный опыт выступлений в Серии А. Примечательно, что в чемпионатах Европы 2008 и 2016 года Австрия не одержала ни одной победы.

Нидерланды — Украина

Время: 22:00

Место: "Йохан Кройфф Арена", Амстердам

Где смотреть матч: "Футбол 1"/"Футбол 2"/"Украина"

Матч, которого все украинские болельщики ждали полтора года. От стартовой встречи зависит очень много - как турнирное расположение, так и моральное состояние футболистов. Впрочем, судя по июньским контрольным матчам, в сборной Украины дела обстоят хорошо: победы над Северной Ирландией (1:0) и Кипром (4:0) вселяют оптимизм.

Сборная Нидерландов еще до начала Евро-2020 понесла ряд кадровых потерь. "Оранжевым" не сможет помочь голкипер Йаспер Силлесен, который выбыл из-за позитивного теста на коронавирус. Еще до старта чемпионата стало известно, что Нидерландам не поможет Вирджил ван Дейк, который продолжает восстанавливаться после тяжелейшей травмы. Затем расположение сборной из-за повреждения покинул Донни ван де Бек. Под вопросом также участие в матче Маттейса Де Лигта.

У сборной Украины точно не сыграет Виктор Цыганков, который продолжает залечивать повреждение. Все остальные футболисты готовы сыграть против нидерландской сборной.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.