Україна стартує на Євро-2020, Англія зіграє проти Хорватії: анонс матчів 13 червня

Команда Андрія Шевченка в 1-му турі групового етапу Євро-2020 буде протистояти збірній Нідерландів на "Йохан Кройфф Арені" в Амстердамі

У неділю, 13 червня, будуть зіграні три матчі чемпіонату Європи з футболу. Для українського вболівальника цей день примітний тим, що саме сьогодні на турнірі почне свій шлях збірна України. Підопічні Андрія Шевченка в Амстердамі зустрінуться з командою Нідерландів.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Крім матчу української команди сьогодні відбудуться ще дві зустрічі: Австрія зіграє проти Північної Македонії, а в групі D Англія зіграє проти Хорватії.

Англія — Хорватія

Час: 16:00

Місце: "Уемблі", Лондон

Де дивитися: "Футбол 1"/"Футбол 2"

Матчі між Англією та Хорватією часто бувають супердраматічними. У 2007-му році Хорватія обіграла англійців в гостях у рамках кваліфікації на Євро-2008. На момент того матчу хорвати вже вирішили завдання виходу з групи, а ось Англія зберігала лише теоретичні шанси, однак, поразка залишила їх за бортом чемпіонату Європи. А в 2018-му Хорватія на шляху до фіналу чемпіонату світу обіграла англійців в додатковий час. Від англійців на поточному турнірі очікують успішного виступу, особливо на тлі молодих гравців атаки, які добре розкрилися минулого сезону — Мейсона Маунта і Філа Фодена. Обидва з них мають хороші шанси на місце в стартовому складі.

У Хорватії, в свою чергу, є кістяк досвідчених футболістів: Модріч, Ловрен, Бадель, Перішич, Віда. Для кого-то з них цей чемпіонат може стати останньою можливістю зіграти на великому турнірі, тому мотивації хорватам не позичати.

Австрія — Північна Македонія

Час: 19:00

Місце: "Націонале", Бухарест

Де дивитися: "Футбол 1"/"Футбол 2"

Суперники збірної України по групі С зіграють в Бухаресті. Австрія виглядає фаворитом в цій парі, але Північна Македонія довела свою спроможність в стикових матчах, завдяки яким команда кваліфікувалася на турнір. Попереду у македонців діє 37-річний Горан Пандєв, за плечима якого величезний досвід виступів в Серії А. Зазначимо, що в чемпіонатах Європи 2008 і 2016 року Австрії не здобула жодної перемоги.

Нідерланди — Україна

Час: 22:00

Місце: "Йохан Кройфф Арена", Амстердам

Де дивитися матч: "Футбол 1"/"Футбол 2"/"Україна"

Матч, якого всі українські вболівальники чекали півтора року. Від стартової зустрічі залежить дуже багато — як турнірне розташування, так і моральний стан футболістів. Втім, судячи з червневих контрольних матчів, у збірної України справи йдуть добре: перемоги над Північною Ірландією (1:0) і Кіпром (4:0) всіляють оптимізм.

Збірна Нідерландів ще до початку Євро-2020 зазнала ряд кадрових втрат. "Помаранчевим" не зможе допомогти голкіпер Йаспер Сіллесен, який вибув через позитивного тесту на коронавірус. Ще до старту чемпіонату стало відомо, що Нідерландам не допоможе Вірджіл ван Дейк, який продовжує відновлюватися після важкої травми. Згодом розташування збірної через пошкодження покинув Донні ван де Бек. Під питанням також участь у матчі Маттейса Де Лігта.

У збірної України точно не зіграє Віктор Циганков, який продовжує заліковувати пошкодження. Всі інші футболісти готові зіграти проти нідерландської збірної.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.