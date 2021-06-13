Євро 2020: польський телеканал переплутав прапори України з РФ — ЗМІ (фото)
В анонсі матчів редактори переплутали прапори всіх 6 збірних, які зіграють сьогодні, 13 червня.
Польський телеканал TVPSport показав календар матчів у неділю (13 червня). У списку Україна опинилася з прапором РФ. Про це повідомляє Сегодня.
13 червня в раках Євро-2020 грає 6 збірних:
- Англія — Хорватія
- Австрія — Північна Македонія
- Нідерланди — Україна.
При цьому оператори відео переплутали прапор України з Росією, а й прапори інших країн вони також переплутали. Замість прапора Англії показали Уельсу, Хорватії — Швейцарії, Австрії — Данії. Північну Македонію сплутали з Фінляндією, а Нідерланди з Бельгією.
Ймовірно, автор зображення сплутав прапори команд, які грали в суботу з тими, які грають сьогодні.
Нагадаємо, на Фокусі є розділ з таблицею і календарем Євро-2020. Сьогодні, 13 червня збірна України гратиме проти збірної Нідерландів.