Євро 2020: польський телеканал переплутав прапори України з РФ — ЗМІ (фото)

В анонсі матчів редактори переплутали прапори всіх 6 збірних, які зіграють сьогодні, 13 червня.

Польський телеканал TVPSport показав календар матчів у неділю (13 червня). У списку Україна опинилася з прапором РФ. Про це повідомляє Сегодня.

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13 червня в раках Євро-2020 грає 6 збірних:

Англія — Хорватія

Австрія — Північна Македонія

Нідерланди — Україна.

Фото: Скриншот

При цьому оператори відео переплутали прапор України з Росією, а й прапори інших країн вони також переплутали. Замість прапора Англії показали Уельсу, Хорватії — Швейцарії, Австрії — Данії. Північну Македонію сплутали з Фінляндією, а Нідерланди з Бельгією.

Ймовірно, автор зображення сплутав прапори команд, які грали в суботу з тими, які грають сьогодні.

Нагадаємо, на Фокусі є розділ з таблицею і календарем Євро-2020. Сьогодні, 13 червня збірна України гратиме проти збірної Нідерландів.