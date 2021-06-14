"Я не сдамся". Первые слова Эриксена, пережившего остановку сердца

Лидер сборной Дании, потерявший сознание в матче против Финляндии, уже пришел в себя и дал комментарий о случившемся.

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен рассказал о своем состоянии после того, как он перенес остановку сердца прямо во время матча чемпионата Европы с Финляндией (0:1).

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"Я не сдамся. Сейчас мне лучше, но я хочу понять, что со мной произошло.

Хочу поблагодарить всех за то, что вы сделали для меня", — приводит слова Эриксена Gazzetta Dello Sport.

При этом, как утверждает главный тренер команды Каспер Хьюлманд, Эриксен мало что помнит из субботнего падения.

"Я думаю, вы чувствуете себя хуже, чем я. Я чувствую, что вскоре буду тренироваться, ребята, – процитировал Хьюлманд слова футболиста.

По его словам, сейчас Кристиан в хорошем расположении духа. При этом, по словам главного тренера, некоторые игроки не могли нормально играть после падения Эриксена, в результате чего команда проиграла со счетом 1:0.

"Его не было. Мы сделали реанимацию сердца, это была остановка сердца. Насколько мы были близки к тому, чтобы потерять его? Я не знаю, но мы вернули его после одной дефибрилляции, что довольно быстро. Результаты анализов выглядят нормально. У нас нет объяснения, почему это произошло", – заявил доктор.

Сейчас 29-летний игрок находится в больнице в стабильном состоянии, его ждут дальнейшие обследования.

Напомним, в матче Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии, который состоялся в Копенгагене, датский игрок Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на поле около одной из трибун. Игру на время была прервана, футболисты сборной Дании обступили потерявшего сознание игрока своей команды, закрыв его от зрителей и камер.

Позже стало известно, что состояние футболиста стабилизировалось – он даже передал привет своим партнерам по команде.