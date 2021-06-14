"Я не здамся". Перші слова Еріксена, котрий пережив зупинку серця

Лідер збірної Данії, який втратив свідомість у матчі проти Фінляндії, вже прийшов до тями і дав коментар про те, що трапилося.

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен розповів про свій стан після того, як він переніс зупинку серця прямо під час матчу чемпіонату Європи з Фінляндією (0:1).

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"Я не здамся. Зараз мені краще, але я хочу зрозуміти, що зі мною сталося.

Хочу подякувати всім за те, що ви зробили для мене", — наводить слова Еріксена Gazzetta Dello Sport.

При цьому, як стверджує головний тренер команди Каспер Гʼюлманд, Еріксен мало що пам'ятає із суботнього падіння.

"Я думаю, ви почуваєтеся гірше, ніж я. Я відчуваю, що незабаром буду тренуватися, хлопці, — процитував Гʼюлманд слова футболіста.

За його словами, зараз Крістіан у хорошому настрої. При цьому, за словами головного тренера, деякі гравці не могли нормально грати після падіння Еріксена, внаслідок чого команда програла з рахунком 1:0.

"Його не було. Ми зробили реанімацію серця, це була зупинка серця. Наскільки ми були близькі до того, щоб втратити його? Я не знаю, але ми повернули його після однієї дефібриляції, що досить швидко. Результати аналізів виглядають нормально. У нас немає пояснення, чому це сталося", — заявив лікар.

Зараз 29-річний гравець знаходиться в лікарні в стабільному стані, його чекають подальші обстеження.

Нагадаємо, в матчі Євро-2020 між збірними Данії та Фінляндії, який відбувся в Копенгагені, датський гравець Крістіан Еріксен знепритомнів і впав на полі біля однієї з трибун. Гра на час була перервана, футболісти збірної Данії обступили непритомного гравця своєї команди, закривши його від глядачів і камер.

Пізніше стало відомо, що стан футболіста стабілізувався — він навіть передав привіт своїм партнерам по команді.