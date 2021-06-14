"Твоя работа – позор". Зидан разозлился на преследовавшего его журналиста (видео)

Бывший главный тренер мадридского "Реала" не сумел сдержать эмоций из-за назойливого журналиста.

Экс-главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан устроил перепалку с испанским журналистом.

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Зидан посетил финальный матч плей-офф испанской Сегунды между "Райо Вальекано" и "Жироной" (1:2), где до него добрались представители испанских СМИ. Отметим, что за "Райо Вальекано" выступает его сын – Люка Зидан.

Журналист пытался задать Зидану вопрос об уходе из "Реала" и об открытом письме, в котором Зидан признавался, что не чувствовал поддержки в клубе.

Зидан сначала пытался игнорировать журналиста, но потом ответил: "Ты собираешься задавать одни и те же глупые вопросы? Твоя работа – это позор.

Я знаю тебя, а ты – меня. С вами всегда происходит одно и то же. Давай, пошли поговорим без камер", – приводит слова Зидана Onze.

Ранее сообщалось, что Зидан ушел из "Реала".

В прошлом сезоне Зидан вывел мадридский клуб в полуфинал Лиги чемпионов, несмотря на огромное количество травм в клубе, и занял второе место в чемпионате Испании, уступив "Атлетико" лишь два пункта в турнирной таблице Ла Лиги.

Зидан также возглавлял "Реал" в период с 2016 по 2018 год. За это время он привел ее к трем подряд победам в Лиге чемпионов.

Новым главным тренером "Реала" стал итальянский специалист Карло Анчелотти, который в прошлом сезоне тренировал "Эвертон". Анчелотти ранее уже работал в мадридском клубе. С итальянцем "Реал" выиграл 10-ю Лигу чемпионов, но следующий сезон сложился неудачно и тренер покинул команду. После "Реала" Анчелотти тренировал "Баварию", "Наполи" и "Эвертон". "Ириски" под руководством Анчелотти заняли лишь 10-е место в чемпионате Англии по итогам сезона.

Напомним, УЕФА завел дела против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" из-за Суперлиги.