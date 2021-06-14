"Твоя робота — ганьба". Зідан розлютився на журналіста, який його переслідував (відео)

Колишній головний тренер мадридського "Реала" не зумів стримати емоцій через настирливого журналіста.

Ексголовний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан влаштував перепалку з іспанським журналістом.

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Зідан відвідав фінальний матч плей-офф іспанської Сегунди між "Райо Вальєкано" і "Жироною" (1:2), де до нього дісталися представники іспанських ЗМІ. Зазначимо, що за "Райо Вальєкано" виступає його син — Люка Зідан.

Журналіст намагався поставити Зідану питання про відхід з "Реала" і про відкритий лист, в якому Зідан зізнавався, що не відчував підтримки в клубі.

Зідан спочатку намагався ігнорувати журналіста, але потім відповів: "Ти збираєшся ставити одні й ті ж дурні питання? Твоя робота — це ганьба.

Я знаю тебе, а ти — мене. З вами завжди відбувається одне й те саме. Давай, пішли поговоримо без камер", — наводить слова Зідана Onze.

Раніше повідомлялося, що Зідан пішов з "Реала".

У минулому сезоні Зідан вивів мадридський клуб у півфінал Ліги чемпіонів, незважаючи на величезну кількість травм в клубі, і посів друге місце в чемпіонаті Іспанії, поступившись "Атлетіко" лише двома пунктами у турнірній таблиці Ла Ліги.

Зідан також очолював "Реал" в період з 2016 по 2018 рік. За цей час він привів її до трьох поспіль перемог у Лізі чемпіонів.

Новим головним тренером "Реала" став італійський фахівець Карло Анчелотті, який в минулому сезоні тренував "Евертон". Анчелотті раніше вже працював у мадридському клубі. З італійцем "Реал" виграв 10-ту Лігу чемпіонів, але наступний сезон склався невдало і тренер покинув команду. Після "Реала" Анчелотті тренував "Баварію", "Наполі" і "Евертон". "Іриски" під керівництвом Анчелотті зайняли лише 10-е місце в чемпіонаті Англії за підсумками сезону.

Нагадаємо, УЄФА завів справи проти "Реала", "Барселони" і "Ювентуса" через Суперлігу.