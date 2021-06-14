Бывший лучший бомбардир "Шахтера" может вернуться в Европу

Алекс Тейшейра может вернуться в европейский чемпионат впервые после ухода из "Шахтера".

Бывший нападающий "Шахтера" Алекс Тейшейра может вернуться в европейский чемпионат.

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Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, Алекс Тейшейра может перейти в "Бешикташ".

31-летний бразильский нападающий получил предложение от турецкого клуба с зарплатой в 2 миллиона евро в год. Также контракт подразумевал возможность его продления на один сезон.

Бразильский футболист хочет зарабатывать 3 миллиона евро за сезон, турецкий клуб пытается решить вопрос личного контракта, предлагая подписной бонус в 1,5 миллиона евро.

Напомним, что последним клубом Алекса Тейшейры был китайский "Цзянсу Сунин", за который он выступал с 2016 года.

Алекс Тейшейра провел в "Шахтере" шесть лет, с 2009 по 2016 год, записав в свой актив 89 голов за 222 матча. Вместе с "горняками" Тейшейра выиграл 11 трофеев (5 раз становился чемпионом Украины, трижды – обладателем Кубка Украины, трижды – обладателем Супер Кубка Украины).

Зимой 2016-го года Тейшейра перебрался из донецкого "Шахтера" в китайский "Дзянсу Сунин" за 50 млн евро. Там он провел 153 матча, записав в свой актив 73 гола и 43 ассиста. В составе этого клуба он добыл чемпионство Китая. Контракт футболиста с "Дзянсу Сунин" закончился в декабре прошлого года.

Ориентировочная стоимость Тейшейры по данным портала Transfermarkt составляет 12 млн евро.

Напомним, полузащитник донецкого "Шахтера" и бывший капитан команды Тайсон согласовал двухлетний контракт с бразильским клубом "Интернасьональ".

Ранее сообщалось, что "Тоттенхэм" возглавит бывший тренер "Шахтера" с зарплатой 4 млн евро в год.