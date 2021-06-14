Колишній кращий бомбардир "Шахтаря" може повернутися в Європу

Алекс Тейшейра може повернутися в європейський чемпіонат вперше після відходу з "Шахтаря".

Колишній нападник "Шахтаря" Алекс Тейшейра може повернутися в європейський чемпіонат.

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Як повідомляє італійський журналіст Ніколо Скіра, Алекс Тейшейра може перейти в "Бешикташ".

31-річний бразильський нападник отримав пропозицію від турецького клубу із зарплатою 2 мільйони євро на рік. Також контракт передбачав можливість його продовження на один сезон.

Бразильський футболіст хоче заробляти 3 мільйони євро за сезон, турецький клуб намагається вирішити питання особистого контракту, пропонуючи підписаний бонус у 1,5 мільйони євро.

Нагадаємо, що останнім клубом Алекса Тейшейри був китайський "Цзянсу Сунін", за який він виступав із 2016 року.

Алекс Тейшейра провів у "Шахтарі" шість років, з 2009 по 2016 рік, записавши в свій актив 89 голів за 222 матчі. Разом із "гірниками" Тейшейра виграв 11 трофеїв (5 разів ставав чемпіоном України, тричі — володарем Кубка України, тричі — володарем Супер Кубка України).

Взимку 2016-го року Тейшейра перебрався з донецького "Шахтаря" в китайський "Дзянсу Сунін" за 50 млн євро. Там він провів 153 матчі, записавши в свій актив 73 голи і 43 асисти. У складі цього клубу він добув чемпіонство Китаю. Контракт футболіста з "Дзянсу Сунін" закінчився в грудні минулого року.

Орієнтовна вартість Тейшейри за даними порталу Transfermarkt становить 12 млн євро.

Нагадаємо, півзахисник донецького "Шахтаря" і колишній капітан команди Тайсон погодив дворічний контракт із бразильським клубом "Інтернасьйонал".

Раніше повідомлялося, що "Тоттенгем" очолить колишній тренер "Шахтаря" із зарплатою 4 млн євро на рік.