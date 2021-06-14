Жена Фонсеки намекнула на новый клуб португальского тренера (фото)

Украинка Катерина Фонсека разместила пост в Instagram, в котором дала понять, что ее супруг возглавит новый клуб в летнее межсезонье

Супруга экс-главного тренера донецкого "Шахтера" Катерина Фонсека призналась, что ее супруг близок к тому, чтобы возглавить новый клуб уже в ближайшем будущем.

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"Еще одно переломное лето. Уже знакомое чувство, когда сердце сжимается, потому что я ненавижу прощаться, но в животе бабочки, потому что приключение начинается…", — написала Катерина Фонсека на своей страничке в Instagram.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, 48-летний специалист возглавит лондонский "Тоттенхэм". По его информации, стороны уже договорились о сотрудничества на три года. Португалец будет получать зарплату в 4 млн евро за сезон.

Фонсека покинул "Рому" по итогам нынешнего сезона. На его место в команду пришел легендарный португальский специалист — Жозе Моуринью, который был уволен как раз из "Тоттенхэма".

Под руководством португальца римляне в предыдущем сезоне добрались до 1/2 финала Лиги Европы, где уступили "Манчестер Юнайтед".

Украинским болельщикам Паулу Фонсека известен по работе в "Шахтере", который он возглавлял с 2016 по 2019 годы. В апреле появлялась информация о том, что Паулу Фонсека мог вернуться в "Шахтер". С португальцем "горняки" выиграли 103 из 139 матчей. К слову, в прошлогоднем розыгрыше Лиги Европы "Рома", возглавляемая португальцем, оставила "Шахтер" за бортом соревнований.

В прошлом месяце "Шахтер" также расстался с главным тренером Луишем Каштру, клуб не стал продлевать с ним контракт после двух отработанных сезонов. Вместо него команду возглавил итальянский специалист Роберто Де Дзерби, который также подписал контракт на два года. Ранее "Фокус" рассказывал, что известно о Де Дзерби, зачем он нужен донецкому клубу и зачем ему работа в Украине.