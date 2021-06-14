Дружина Фонсеки натякнула на новий клуб португальського тренера (фото)

Українка Катерина Фонсека розмістила пост в Instagram, у якому дала зрозуміти, що її чоловік очолить новий клуб у літнє міжсезоння

Дружина ексголовного тренера донецького "Шахтаря" Катерина Фонсека зізналася, що її чоловік близький до того, щоб очолити новий клуб уже в найближчому майбутньому.

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"Ще одне переломне літо. Уже знайоме почуття, коли серце стискається, тому що я ненавиджу прощатися, але в животі метелики, тому що пригода починається …", — написала Катерина Фонсека на своїй сторінці в Instagram.

За інформацією італійського журналіста Ніколо Скіри, 48-річний фахівець очолить лондонський "Тоттенхем". За його інформацією, сторони вже домовилися про співпрацю на три роки. Португалець буде отримувати зарплату в 4 млн євро за сезон.

Фонсека покинув "Рому" за підсумками нинішнього сезону. На його місце в команду прийшов легендарний португальський фахівець — Жозе Моурінью, який був звільнений саме з "Тоттенхема".

Під керівництвом португальця римляни в попередньому сезоні дісталися до 1/2 фіналу Ліги Європи, де поступилися "Манчестер Юнайтед".

Українським уболівальникам Паулу Фонсека відомий за роботою в "Шахтарі", який він очолював з 2016 по 2019 рік. У квітні зʼявлялася інформація про те, що Паулу Фонсека міг повернутися в "Шахтар". З португальцем "гірники" виграли 103 з 139 матчів. До слова, в минулорічному розіграші Ліги Європи "Рома", очолювана португальцем, залишила "Шахтар" за бортом змагань.

Минулого місяця "Шахтар" також розлучився з головним тренером Луїшем Каштру, клуб не став продовжувати з ним контракт після двох відпрацьованих сезонів. Замість нього команду очолив італійський фахівець Роберто Де Дзербі, який також підписав контракт на два роки. Раніше "Фокус" розповідав, що відомо про Де Дзербі, навіщо він потрібен донецькому клубу і навіщо йому робота в Україні.