Эриксен, переживший остановку сердца, обратился к болельщикам (фото)

Полузащитник Дании, потерявший сознание во время матча, находится под наблюдением врачей.

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, который в матче Евро 2020 против сборной Финляндии (0:1), пережил остановку сердца, обратился к своим болельщикам.

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"Привет всем! Большое спасибо за ваши милые и удивительные приветствия и сообщения со всего мира. Это очень много значит для меня и моей семьи.

Я в порядке, учитывая сложившиеся обстоятельства. Мне ещё предстоит пройти обследование в больнице, но я чувствую себя хорошо.

Теперь я буду болеть за ребят из сборной Дании в следующих матчах. Играйте за всю Данию», — написал Эриксен в Instagram.

"Я не сдамся". Первые слова Эриксена, пережившего остановку сердца

При этом, как утверждает главный тренер команды Каспер Хьюлманд, Эриксен мало что помнит из субботнего падения.

"Я думаю, вы чувствуете себя хуже, чем я. Я чувствую, что вскоре буду тренироваться, ребята, – процитировал Хьюлманд слова футболиста.

По его словам, сейчас Кристиан в хорошем расположении духа. При этом, по словам главного тренера, некоторые игроки не могли нормально играть после падения Эриксена, в результате чего команда проиграла со счетом 1:0.

"Его не было. Мы сделали реанимацию сердца, это была остановка сердца. Насколько мы были близки к тому, чтобы потерять его? Я не знаю, но мы вернули его после одной дефибрилляции, что довольно быстро. Результаты анализов выглядят нормально. У нас нет объяснения, почему это произошло", – заявил доктор.

Сейчас 29-летний игрок находится в больнице в стабильном состоянии, его ждут дальнейшие обследования.

Напомним, в матче Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии, который состоялся в Копенгагене, датский игрок Кристиан Эриксен потерял сознание и упал на поле около одной из трибун. Игру на время была прервана, футболисты сборной Дании обступили потерявшего сознание игрока своей команды, закрыв его от зрителей и камер.

Позже стало известно, что состояние футболиста стабилизировалось – он даже передал привет своим партнерам по команде.