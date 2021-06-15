"***** албанских матерей". Соперника сборной Украины обвинили в расизме из-за празднования гола на Евро-2020 (видео)

Форвард сборной Австрии не сумел сдержать эмоций и наговорил лишнего после забитого гола.

Нападающего сборной Австрии Марко Арнаутовича обвиняют в расизме после бурного празднования гола в ворота Северной Македонии на Евро-2020 (3:1).

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Федерация футбола Северной Македонии расшифровала с помощью экспертов слова Марко Арнаутовича и пожаловалась в УЕФА на проявлении дискриминации на национальной почве в адрес фанатов их сборной.

По данным Федерации Северной Македонии, футболист сказал, обращаясь к игроку Северной Македонии Эзджану Алиоски: "***** ваших албанских матерей".

Федерация футбола Македонии осудила высказывание игрока в адрес защитника Северной Македонии Эзджана Алиоски и направила официальное письмо УЕФА с требованием наказания для Арнаутовича.

Сам футболист не стал отказываться от слов, но сумел найти в себе силы, чтобы извиниться за сказанное.

"Вчера мной были сказаны горячие слова на эмоциях от игры, за которые я бы хотел извиниться – перед моими коллегами из Северной Македонии и Албании.

Я не расист, у меня есть друзья в каждой стране и это знают все мои друзья", — написал Арнаутович в Instagram.

УЕФА вскоре расследует данный инцидент, футболист может получить дисквалификацию. Напомним, что Австрия – станет третьим соперником Украины на групповой стадии чемпионата Европы.

Напомним, сборная Украины сыграет с Северной Македонией 17 июня. Начало матча – в 16:00 по киевскому времени.

Ранее Фокус сообщал, что полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков тренировался в общей группе и, скорее всего, сможет сыграть против Северной Македонии.

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