"***** албанських матерів". Суперника збірної України звинуватили в расизмі через святкування голу на Євро-2020 (відео)

Форвард збірної Австрії не зумів стримати емоцій і наговорив зайвого після забитого гола.

Нападника збірної Австрії Марко Арнаутовича звинувачують в расизмі після бурхливого святкування голу у ворота Північної Македонії на Євро-2020 (3:1).

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Федерація футболу Північної Македонії розшифрувала за допомогою експертів слова Марко Арнаутовича та поскаржилася в УЄФА на прояв дискримінації на національному ґрунті на адресу фанатів їхньої збірної.

За даними Федерації Північної Македонії, футболіст сказав, звертаючись до гравця Північної Македонії Езджана Аліоскі: "***** ваших албанських матерів".

Федерація футболу Македонії засудила висловлювання гравця на адресу захисника Північної Македонії Езджана Аліоскі та надіслала офіційного листа УЄФА з вимогою покарання для Арнаутовича.

Власне футболіст не став відмовлятися від слів, але зумів знайти в собі сили, щоб вибачитися за сказане.

"Вчора мною були сказані гарячі слова на емоціях від гри, за які я б хотів вибачитися — перед моїми колегами з Північної Македонії та Албанії.

Я не расист, у мене є друзі в кожній країні й це знають всі мої друзі", — написав Арнаутович в Instagram.

УЄФА незабаром розслідує цей інцидент, футболіст може отримати дискваліфікацію. Нагадаємо, що Австрія — стане третім суперником України на груповій стадії чемпіонату Європи.

Нагадаємо, збірна України зіграє з Північною Македонією 17 червня. Початок матчу — о 16:00 за київським часом.

Раніше Фокус повідомляв, що півзахисник збірної України Віктор Циганков тренувався в загальній групі і, швидше за все, зможе зіграти проти Північної Македонії.

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