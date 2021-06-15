Леброн Джеймс сменил номер из-за выхода фильма "Космический джем: Новое поколение"

Легенда баскетбола решил таким образом проанонсировать фильм, в котором он принял участие.

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс решил сменить игровой номер на номер 6 в связи с выходом фильма "Космический джем".

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Как сообщает The Athletic, дело в том, что Джеймс играет в картине самого себя, выступая под номером 6, а до этого выступал под 23-м.

Выход фильма "Космический джем: Новое поколение" ожидается 16 июля.

Отметим, что Леброн Джеймс ранее уже выступал под 6-м номером за "Майами Хит" и становился в их составе чемпионом НБА в сезона 2012 и 2013.

После чего Леброн Джеймс сменил номер на 23-й, когда решил продолжить свою карьеру в команде "Кливленд Кавальерс". В 2016 году баскетболист стал чемпионом и с этой командой.

Также Леброн решил играть под 23-м номером после перехода из "Кавальерс" в "Лейкерс" в межсезонье-2018. В "Лос-Анджелесе" Леброн стал чемпионом и в сезоне 2020 года.

Последний сезон-2020/2021 завершился для Леброна Джеймса первым в карьере вылетом в уже стартовом раунде плей-офф. Таким образом, в нынешнем сезоне НБА будет новый чемпион.

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Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998). Играл за команды "Чикаго Буллз" и "Вашингтон Уизардс".