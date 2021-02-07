Кроссовки с автографом Майкла Джордана продают на аукционе за миллион долларов (фото)

Обувь была изготовлена в 1985 году эксклюзивно для тогда еще начинающего баскетболиста.

На торговой площадке eBay появилось объявление о продаже кроссовок Nike Air Jordan 1 с автографом Майкла Джордана. Баскетболист подписал пару кроссовок в 1985 году.

Сообщается, что будущий владелец кроссовок получит сертификат о том, что обувь действительно была изготовлена в 1985 году, а автограф Джордана является подлинным.

Air Jordan 1 ни разу не надевали, они представлены в культовой расцветке "Чикаго". Продавец утверждает, что кроссовки были сделаны специально для Майкла Джордана и такая обувь официально не продавалась.

Ранее коллекционную карточку с автографом Майкла Джордана продали за $1,44 млн. На ней также изображен фрагмент формы спортсмена, в которой он выступал на Матче всех звезд в 1992 году.

Карточку выпустили в 1997 году. Всего их было 23. Ее качество и подписи на ней эксперты аукционного дома оценили как "почти идеальные".

Майкл Джордан — двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998). Играл за команды "Чикаго Буллз" и "Вашингтон Уизардс".

Напомним, картина, написанная британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем во время Второй мировой войны – "Башня мечети Кутуб" – выставлена на продажу на аукционе актрисой Анджелиной Джоли за предварительную цену от $2.1 млн до $3.4 млн.