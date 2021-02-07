Кросівки з автографом Майкла Джордана продають на аукціоні за мільйон доларів (фото)

Взуття було виготовлене в 1985 році ексклюзивно для тоді ще молодого баскетболіста.

На торговому майданчику eBay з'явилося оголошення про продаж кросівок Nike Air Jordan 1 з автографом Майкла Джордана. Баскетболіст підписав пару кросівок в 1985 році.

Повідомляється, що майбутній власник кросівок отримає сертифікат про те, що взуття дійсно була виготовлена в 1985 році, а автограф Джордана є справжнім.

Air Jordan 1 жодного разу не надягали, вони представлені в культовому забарвленні "Чикаго". Продавець стверджує, що кросівки були зроблені спеціально для Майкла Джордана і таке взуття офіційно не продавалася.

Раніше колекційну картку з автографом Майкла Джордана продали за $ 1,44 млн. На ній зображено фрагмент форми спортсмена, в якій він виступав на Матчі всіх зірок в 1992 році.

Картку випустили в 1997 році. Всього їх було 23. Її якість і підписи на ній експерти аукціонного дому оцінили як "майже ідеальні".

Майкл Джордан — дворазовий олімпійський чемпіон (1984, 1992) і шестиразовий чемпіон НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998). Грав за команди "Чикаго Буллз" і "Вашингтон Візардс".

Нагадаємо, картина, написана британським прем'єр-міністром Уїнстоном Черчиллем під час Другої світової війни — "Вежа мечеті Кутуб" — виставлена на продаж на аукціоні актрисою Анджеліною Джолі за ціною від $ 2.1 млн до $ 3.4 млн.