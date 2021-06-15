Леброн Джеймс змінив номер через вихід фільму "Космічний джем: Нове покоління"

Легенда баскетболу вирішив таким способом проанонсувати фільм, в якому він взяв участь.

Лідер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс вирішив змінити ігровий номер на номер 6 у зв'язку з виходом фільму "Космічний джем".

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Як повідомляє The Athletic, справа в тому, що Джеймс грає в картині самого себе, виступаючи під номером 6, а до цього виступав під 23-м.

Вихід фільму "Космічний джем: Нове покоління" очікується 16 липня.

Зазначимо, що Леброн Джеймс раніше вже виступав під 6-м номером за "Маямі Хіт" і ставав у їхньому складі чемпіоном НБА в сезону 2012 і 2013.

Після чого Леброн Джеймс змінив номер на 23-й, коли вирішив продовжити свою кар'єру в команді "Клівленд Кавальєрс". У 2016 році баскетболіст став чемпіоном і з цією командою.

Також Леброн вирішив грати під 23-м номером після переходу з "Кавальєрс" у "Лейкерс" у міжсезоння-2018. У "Лос-Анджелесі" Леброн став чемпіоном і в сезоні 2020 року.

Останній сезон-2020/2021 завершився для Леброна Джеймса першим у кар'єрі вильотом у вже стартовому раунді плей-оф. Так, у нинішньому сезоні НБА буде новий чемпіон.

Раніше повідомлялося, що кросівки з автографом Майкла Джордана продають на аукціоні за мільйон доларів.

Раніше колекційну картку з автографом Майкла Джордана продали за $1,44 млн. На ній також зображений фрагмент форми спортсмена, в якій він виступав на Матчі всіх зірок у 1992 році.

Картку випустили в 1997 році. Всього їх було 23. Її якість і підписи на ній експерти аукціонного дому оцінили як "майже ідеальні".

Майкл Джордан — дворазовий олімпійський чемпіон (1984, 1992) і шестиразовий чемпіон НБА (1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998). Грав за команди "Чикаго Буллз" і "Вашингтон Візардс".