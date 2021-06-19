Немного мотивации: Владимир Кличко одной фразой заставит вас вернуться в тренажерный зал (фото)

Владимир Кличко продолжает впечатлять мировую общественность: на этот раз он продемонстрировал упражнения в зале с деревянным брусом и шиной.

45-летний бывший украинский чемпион мира по версиям WBO, IBF, IBO и WBA Владимир Кличко поделился секретом мотивации, как заставить себя хорошо тренироваться.

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Владимир Кличко на своей странице в Instagram опубликовал новую фотографию с тренировки. На фото 45-летний бывший боксер тренируется в зале с деревянным брусом и шиной.

"Тренируйся так, как будто завтра не наступит", – подписал фотографию Владимир Кличко.

Подписчики похвалили спортсмена восторженными комментариями: "Вовчик, ты лучший!", "Вернешься в бокс?", "Давай, Володя, жги! Чтоб побил рекорд Формана!".

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко может вернуться в ринг и провести бой с Шенноном Бриггсом. Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версии WBO 49-летний Шеннон Бриггс объявил, что проведет бой с украинским экс-чемпионом 45-летним Владимиром Кличко.

Ранее Владимир Кличко намекал о своем возвращении в ринг.

25 марта этого года Владимиру исполнилось 45 лет. Если он действительно хочет побить рекорд Формана, то его возвращение следует ожидать не раньше декабря 2021 года или даже января 2022-го.

Сейчас Владимир Кличко проводит интенсивные тренировки на олимпийской базе в Конча-Заспе.

Отметим, на протяжении своей боксерской карьеры Владимир Кличко провел 69 профессиональных боев, выиграв в 64 из них, причем в 54 – нокаутом. Он стал чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO, IBF, IBO и WBA. Свои титулы чемпиона мира она защищал 23 раза. Последний раз он вышел на ринг в 2017 году против Энтони Джошуа. Бой был ярким и зрелищным, однако украинцу не удалось победить соперника.

Владимир, как и его брат Виталий, занял почетное место в Зале боксерской славы. Ранее боксер мог быть включен в Зал славы только через пять лет после завершения карьеры, но два года назад срок ожидания уменьшили до трех лет.

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