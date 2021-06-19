Трохи мотивації: Володимир Кличко однією фразою змусить вас повернутися в тренажерний зал (фото)

Володимир Кличко продовжує вражати світову громадськість: цього разу він продемонстрував вправи в залі з дерев'яним брусом і шиною.

45-річний колишній український чемпіон світу за версіями WBO, IBF, IBO і WBA Володимир Кличко поділився секретом мотивації, як змусити себе добре тренуватися.

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Володимир Кличко на своїй сторінці в Instagram опублікував нову фотографію з тренування. На фото 45-річний колишній боксер тренується в залі з деревʼяним брусом і шиною.

"Тренуйся так, як ніби завтра не настане", — підписав фотографію Володимир Кличко.

Підписники похвалили спортсмена захопленими коментарями: "Вовчик, ти кращий!", "Повернешся в бокс?", "Давай, Володя, пали! Щоб побив рекорд Формана!".

Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко може повернутися в ринг і провести бій з Шенноном Бріггсом. Колишній чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версією WBO 49-річний Шеннон Бріггс оголосив, що проведе бій з українським екс-чемпіоном 45-річним Володимиром Кличком.

Раніше Володимир Кличко натякав про своє повернення в ринг.

25 березня цього року Володимиру виповнилося 45 років. Якщо він дійсно хоче побити рекорд Формана, то його повернення слід очікувати не раніше грудня 2021 року або навіть січня 2022.

Зараз Володимир Кличко проводить інтенсивні тренування на олімпійській базі в Конча-Заспі.

Зазначимо, протягом своєї боксерської карʼєри Володимир Кличко провів 69 професійних боїв, вигравши в 64 з них, причому в 54 — нокаутом. Він став чемпіоном світу у важкій вазі за версіями WBO, IBF, IBO і WBA. Свої титули чемпіона світу він захищав 23 рази. Останній раз він вийшов на ринг у 2017 році проти Ентоні Джошуа. Бій був яскравим і видовищним, проте українцеві не вдалося перемогти суперника.

Володимир, як і його брат Віталій, зайняв почесне місце в Залі боксерської слави. Раніше боксер міг бути включений в Зал слави тільки через пʼять років після завершення карʼєри, але два роки тому термін очікування зменшили до трьох років.

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