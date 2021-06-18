Несмотря на разбитый нос: форвард Чехии Шик снова забил, но команда не выиграла у Хорватии

Сборные Чехии и Хорватии не смогли выявить сильнейшего, а Патрик Шик возглавил бомбардирскую гонку Евро-2020

В Глазго завершился матч 2-го тура группового этапа Евро-2020 между командами Хорватии и Чехии. Командам не удалось выявить сильнейшего — финальный свисток зафиксировал ничейный результат.

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Сборная Чехии полностью обыграла хорватов в первой половине игры. Ключевой эпизод случился на 37-й минуте: Деян Ловрен локтем в верховой борьбе ударил по лицу Патрику Шику и сломал ему нос. Несмотря на кровь, которая продолжала бежать после медицинской помощи, форвард сборной Чехии взялся исполнять 11-метровый. Лидер чешской атаки без проблем отправил мяч в ворота, оформив третий мяч на чемпионате Европы. Два предыдущих Патрик Шик забивал в ворота сборной Шотландии в первом туре.

После перерыва Чехии не удалось удержать преимущество — уже на 47-й минуте Иван Перишич прорвался по левому флангу, обыграл соперника и сильным ударом вогнал мяч в правый угол — 1:1. Второй тайм стал кульминацией борьбы за результат, но соперникам не удалось реализовать свои моменты, самый явный из которых на 89-й минуте упустил Петкович — мяч после его удара срикошетил от защитника и вылетел за пределы поля, дезориентировав Вацлика.

После этого матча Чехия набрала 4 очка и имеет хорошие шансы на выход в плей-офф. Хорватия получила первое очко и также сохраняет шанс продолжить борьбу в турнире. Следующий матч Чехия проведет против Англии, а Хорватия встретится с Шотландией. Обе встречи состоятся 22 июня.

Евро-2020. Групповой этап. 2-й тур

Хорватия — Чехия — 1:1 (0:1)

Голы: 0:1, Шик, с пенальти, 37; 1:1, Перишич, 47.

Хорватия: Ливакович — Врсалько, Ловрен, Вида, Гвардиол — Модрич, Ковачич (Брозович, 87), Перишич, Брекало (Иванушец, 46), Крамарич (Влашич, 62) — Ребич (Петкович, 46).

Чехия: Вацлик — Цоуфал, Калас, Челустка, Боржил — Масопуст (Гложек, 63), Голеш (Крал, 63) , Соучек, Янкто (Шевчик, 74), Дарида (Барак, 87) — Шик (Крменчик, 74).

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.