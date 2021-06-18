Незважаючи на розбитий ніс: форвард Чехії Шик знову забив, але команда не виграла у Хорватії

Збірні Чехії та Хорватії не змогли виявити сильнішого, а Патрік Шик очолив бомбардирські перегони Євро-2020.

У Глазго завершився матч 2-го туру групового етапу Євро-2020 між командами Хорватії та Чехії. Командам не вдалося виявити сильнішого — фінальний свисток зафіксував нічийний результат.

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Збірна Чехії повністю обіграла хорватів у першій половині гри. Ключовий епізод трапився на 37-й хвилині: Деян Ловрен ліктем у верховій боротьбі вдарив по обличчю Патріку Шику і зламав йому ніс. Незважаючи на кров, яка продовжувала бігти після медичної допомоги, форвард збірної Чехії взявся виконувати 11-метровий. Лідер чеської атаки без проблем відправив мʼяч у ворота, оформивши третій мʼяч на чемпіонаті Європи. Два попередніх Патрік Шик забивав у ворота збірної Шотландії в першому турі.

Після перерви Чехії не вдалося втримати перевагу — вже на 47-й хвилині Іван Перишич прорвався по лівому флангу, обіграв суперника і сильним ударом увігнав мʼяч у правий кут — 1:1. Другий тайм став кульмінацією боротьби за результат, але суперникам не вдалося реалізувати свої моменти, найбільш явний з яких на 89-й хвилині змарнував Петкович — мʼяч після його удару зрикошетив від захисника і вилетів за межі поля, дезорієнтувати Вацлика.

Після цього матчу Чехія набрала 4 очки і має хороші шанси на вихід в плей-офф. Хорватія отримала перше очко і також зберігає шанс продовжити боротьбу в турнірі. Наступний матч Чехія проведе проти Англії, а Хорватія зустрінеться з Шотландією. Обидві зустрічі відбудуться 22 червня.

Євро-2020. Груповий етап. 2-й тур

Хорватія — Чехія — 1:1 (0:1)

Голи: 0:1, Шик, з пенальті, 37; 1:1, Перишич, 47.

Хорватія: Лівакович — Врсалько, Ловрен, Віда, Гвардіола — Модрич, Ковачич (Брозович, 87), Перишич, Брекало (Іванушец, 46), Крамарич (Влашич, 62) — Ребич (Петкович, 46).

Чехія: Вацлик — Цоуфал, Калас, Челустка, Боржил — Масопуст (Гложек, 63), Голешов (Крав, 63), Соучек, Янкто (Шевчик, 74), Даріда (Барак, 87) — Шик (Крменчік, 74).

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.