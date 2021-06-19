Неожиданный барьер: Венгрия сенсационно отобрала очки у Франции на Евро-2020

Чемпионы мира не справились с сопротивлением аутсайдера группы — Венгрия сумела набрать первое очко в группе и отложила выход французов в 1/8 финала

В Будапеште завершился матч 2-го тура чемпионата Европы по футболу между сборными Венгрии и Франции.

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Встреча выдалась достаточно напряженной для обеих команд. Французы могли выйти вперед на 14-й минуте: Карим Бензема нанес дальний удар низом, Гулачи парировал, но прямо на ногу Гризманну. Форвард "Барселоны" пробил выше цели, да и пребывал в офсайде. В следующей атаке Килиан Мбаппе пробивал головой, но в сантиметрах от стойки.

По истечении получаса игры французы снова испортили шанс, чтобы забить: Мбаппе выкатил мяч под удар Бензема и тому оставалось только попасть в ворота — эта задача для форварда "Реала" оказалась непосильной. Венгры выдержали еще несколько атак фаворита, а потом реализовали свою единственную возможность в первом тайме: Аттила Фиоло совершил рывок из центра поля, обыгрался с Шолои, обыграл Варана и мощно пробил в нижний угол ворот Льориса — 1:0.

Французы, получив гол в раздевалку, немного опешили, но перерыв помог им прийти в себя. Второй тайм начался со штурма ворот венгров. На 59-й минуте вышедший на замену Дембеле сместился с правого фланга к линии штрафной площади, но его удар пришелся в стойку. Венгрия продолжала отбиваться, но на 66-й минуте свое слово сказал Антуанн Гризманн. Голевую атаку начал Уго Льорис, Мбаппе зацепился за мяч, прострелил вдоль лицевой,а Гризманн подкараулил отскок от Орбана и отправил мяч в ворота — 1:1.

Французы продолжали атаковать соперника, но венгерская оборона выстояла. Судите сами: хозяева нанесли всего 5 ударов, тогда как Франция — 15. Эта осечка стоила французам важных очков: теперь в активе команды Дидье Дешама 4 очка, а Венгрия набрала первый балл на Евро-2020.

В последнем туре, матчи которого состоятся 23 июня, Венгрия сыграет против Германии, а Франция встретится с Португалией.

Евро 2020. Групповой этап. 2-й тур

Венгрия — Франция 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 Фиоло, 45+2; 1:1 Гризманн, 66

Венгрия: Гулачи — Ботко, Орбан, О.Солои — Него, Кляйнхайслер (Г.Ловренчич, 84), А.Нодь, Шефер (Чери, 75), Фиоло — А.Солои (Николич, 26), Шоллои

Франция: Льорис — Павар, Варан, Кимпембе, Динь — Погба (Толиссо, 76), Канте, Рабьо (Дембеле, 57; Лемар, 87) — Гризманн, Бензема (Жиру, 76), Мбаппе.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.