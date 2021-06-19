Несподіваний бар'єр: Угорщина сенсаційно відібрала очки у Франції на Євро-2020

Чемпіони світу не впоралися з опором аутсайдера групи — Угорщина зуміла набрати перше очко в групі і відклала вихід французів в 1/8 фіналу

У Будапешті завершився матч 2-го туру чемпіонату Європи з футболу між збірними Угорщини та Франції.

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Зустріч видалася досить напруженою для обох команд. Французи могли вийти вперед на 14-й хвилині: Карім Бензема завдав дальній удар низом, Гулачі парирував, але прямо на ногу Грізманну. Форвард "Барселони" пробив вище цілі, та й перебував в офсайді. У наступній атаці Кіліан Мбаппе пробивав головою, але в сантиметрах від стійки.

Після закінчення півгодини гри французи знову зіпсували шанс, щоб забити: Мбаппе викотив м'яч під удар Бензема і тому залишалося лише влучити у ворота — це завдання для форварда "Реала" виявилася непосильним. Угорці витримали ще кілька атак фаворита, а потім реалізували свою єдину можливість в першому таймі: Аттіла Фіоло зробив ривок з центру поля, обігрався з Шоло, обіграв Варана і потужно пробив у нижній кут воріт Льоріса — 1:0.

Французи, отримавши гол в роздягальню, трохи остовпіли, але перерва допоміг їм прийти в себе. Другий тайм почався з штурму воріт угорців. На 59-й хвилині вийшов на заміну Дембеле змістився з правого флангу до лінії штрафного майданчика, але його удар прийшовся в стійку. Угорщина продовжувала відбиватися, але на 66-й хвилині своє слово сказав Антуаном Грізманн. Гольову атаку розпочав Уго Льоріс, Мбаппе зачепився за м'яч, прострілив уздовж лицьової, а Грізманн підкараулив відскок від Орбана і відправив м'яч у ворота — 1:1.

Французи продовжували атакувати суперника, але угорська оборона вистояла. Судіть самі: господарі завдали всього 5 ударів, тоді як Франція — 15. Ця осічка коштувала французам важливих очок: тепер в активі команди Дідьє Дешама 4 очка, а Угорщина набрала перший бал на Євро-2020.

В останньому турі, матчі якого відбудуться 23 червня, Угорщина зіграє проти Німеччини, а Франція зустрінеться з Португалією.

Євро 2020. Груповий етап. 2-й тур

Угорщина — Франція 1: 1 (1: 0)

Голи: 1: 0 Фіола, 45+2; 1:1 Грізманн, 66

Угорщина: Гулачі — Ботко, Орбан, О.Солоі — Него, Кляйнхайслер (Г.Ловренчіч, 84), А.Нодь, Шефер (Чері, 75), Фіола — А.Солоі (Ніколіч, 26), Шоллоі

Франція: Льоріс — Павар, Варан, Кімпембе, Дінь — Погба (Толіссо, 76), Канте, Рабьо (Дембеле, 57; Лемар, 87) — Грізманн, Бензема (Жиру, 76), Мбаппе.