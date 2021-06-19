Два автогола сборной Португалии помогли Германии добыть первую победу на Евро-2020

Сборная Германии одержала победу над сборной Португалии, в чем ей помогли автоголы Рубена Диаша и Рафаэла Геррейру

В Мюнхене завершился матч 2-го тура группового этапа чемпионата Европы по футболу, в котором встречались Португалия и Германия.

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Номинальным хозяевами матча были португальцы, но поскольку встреча проходила в Мюнхене, симпатии болельщиков были на стороне Бундестим. Германия, понимания, что терять уже нечего, с первых секунд начала активничать у владений действующих чемпионов Европы. Особенно активным на левом фланге был Робин Госенс. Ему даже удалось забить после подачи с правого фланга, но рефери отменил гол из-за офсайда у Сержа Гнабри. Сборная Португалии в первые четверть часа выглядела бледной тенью себя самой же, но в один момент смогла включиться в игру. Португалия организовала образцовую контратаку, в ходе которой Диогу Жота и Криштиану Роналду вышли на рандеву с Нойером. Жота выкатил мяч под удар партнеру и Роналду забил свой 12-й мяч на чемпионатах Европы. Это рекорд Криштиану Роналду: он стал первым футболистом в истории, кто забил как минимум три гол на трех чемпионатах Европы. Роналду сделал это в 2012-м, 2016-м и на Евро 2020.

Португалия забила и успокоилась, за что очень скоро пришлось заплатить высокую цену. Настырный Робин Госенс сильно пробил слета, мяч попал в то ли в Хаверца, то ли в Рубена Диаша и от него влетел в ворота — 1:1. Повтор засвидетельствовал: Рубен Диаш забил автогол.

Не успели номинальные хозяева прийти в себя, как их лидерство превратилось в отставание. Снова успех Германии принесла атака флангом: Киммих прострелил в центр, где Рафаэл Геррейро срезал мяч в собственные ворота.

Голевая феерия продолжилась и во второй половине. Робин Госенс продолжал терроризировать Нельсона Семеду на фланге, что привело к очередной острой передаче с фланга. Хаверц замкнул передачу партнера по команде — это 3:1 в пользу Германии.

Когда португальцам казалось, что хуже быть не может, о себе снова напомнил Госенс. На этот раз латераль немецкой сборной откликнулся на подачу Киммиха с правого фланга и подытожил свою игру еще и забитым голом — 4:1.

Фернанду Сантуш заменил Бруну Фернандеша: вместо него на поле вышел опытный Жоао Моутинью. Спустя три минуты после выхода, он записал в свой актив результативную передачу: его навес нашел на дальней стойке Криштиану Роналду, тот верхом запустил мяч вдоль линии ворот и Диогу Жота в касание сократил отрыв в счете — 2:4.

На 79-й минуте Португалия могла еще больше приблизиться к сопернику, но удар Ренату Саншеша приняла на себя штанга.

Таким образом, в матче Португалия Германия было забито шесть мячей, а победу праздновала команда Йоахима Лева — 4:2. С учетом сегодняшнего исхода в матче Венгрия — Франция, ситуация в группе F максимально запутана. Команда Франции имеет в активе 4 очка, Германия и Португалии — по три, а Венгрия — 1. Судьба путевок в плей-офф Евро 2020 будет решаться в последнем туре: 23 июня Германия сыграет с Венгрией, а Португалия будет играть против Франции. Оба матча состоятся в 22:00 по киевскому времени.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.

Евро-2020. Групповой этап. 2-й тур.

Португалия — Германия 2:4 (1:2)

Голы: 1:0, Роналду, 15; 1:1 Рубен Диаш, автогол, 35; 1:2, Геррейру, автогол, 39; 1:3, Хаверц, 51; 1:4, Госенс, 60; 2:4, Диогу Жота, 67

Португалия: Руй Патрисиу — Семеду, Рубен Диаш, Пепе, Геррейру — В.Карвалью, Данилу, Бернарду Силва (Ренату Саншеш, 46), Бруну Фернандеш (Жоао Моутинью, 64), Диогу Жота (Андре Силва, 83) — Роналду.

Германия: Нойер — Гинтер, Хуммельс, Рюдигер — Киммих, Гюндоган (Зюле, 62), Кроос, Госенс (Хальстенберг, 62) — Хаверц (Горецка, 73), Мюллер, Гнабри (Сане, 87).