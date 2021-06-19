Два автоголи збірної Португалії допомогли Німеччині здобути першу перемогу на Євро-2020

Кріштіану Роналду знову забив, але це не допомогло його команді, яка пропустила чотири мʼячі від німецької збірної

У Мюнхені завершився матч 2-го туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу, в якому зустрічалися Португалія та Німеччина.

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Номінальним господарями матчу були португальці, але оскільки зустріч проходила в Мюнхені, симпатії уболівальників були на боці Бундестім. Німеччина, розуміючи, що втрачати вже нічого, з перших секунд взялась проявляти активність у володінь чинних чемпіонів Європи. Особливо активним на лівому фланзі був Робін Госенс. Йому навіть вдалося забити після подачі з правого флангу, але рефері скасував гол через офсайд у Сержа Гнабрі. Збірна Португалії в перші чверть години виглядала блідою тінню себе самої ж, але в один момент змогла включитися в гру. Португалія організувала зразкову контратаку, в ході якої Діогу Жота та Кріштіану Роналду вийшли на рандеву з Нойером. Жота викотив м'яч під удар партнеру і Роналду забив свій 12-й м'яч на чемпіонатах Європи. Це рекорд Кріштіану Роналду: він став першим футболістом в історії, хто забив як мінімум три голи на трьох чемпіонатах Європи. Роналду зробив це в 2012-му, 2016 м і на Євро 2020.

Португалія забила і заспокоїлася, за що дуже скоро довелося заплатити високу ціну. Настирливий Робін Госенс сильно пробив зльоту, м'яч потрапив чи то в Хаверца, чи то в Рубена Диаша і від нього влетів у ворота — 1:1. Повтор засвідчив: Рубен Діаш забив автогол.

Не встигли номінальні господарі прийти в себе, як їх лідерство перетворилося в відставання. Знову успіх Німеччини принесла атака флангом: Кіммі прострілив в центр, де Рафаел Геррейро зрізав м'яч у власні ворота.

Гольова феєрія продовжилася і в другій половині. Робін Госенс продовжував тероризувати Нельсона Семеду на фланзі, що призвело до чергової гострої передачі з флангу. Хаверц замкнув передачу партнера по команді — це 3:1 на користь Німеччини.

Коли португальцям здавалося, що гірше бути не може, про себе знову нагадав Госенс. Цього разу латераль німецької збірної відгукнувся на подачу Кімміха з правого флангу і підсумував свою гру ще й забитим голом — 4:1.

Фернанду Сантуш замінив Бруну Фернандеша: замість нього на поле вийшов досвідчений Жоао Моутінью. Через три хвилини після виходу, він записав у свій актив результативну передачу: його навіс знайшов на дальній стійці Кріштіану Роналду, той верхом запустив м'яч уздовж лінії воріт і Діогу Жота в дотик скоротив відставання у рахунку — 2:4.

На 79-й хвилині Португалія могла ще більше наблизитися до суперника, але удар Ренату Саншеша прийняла на себе стійка воріт.

Таким чином, в матчі Португалія Німеччина було забито шість м'ячів, а перемогу святкувала команда Йоахіма Льова — 4:2. З урахуванням сьогоднішнього результату в матчі Угорщина — Франція, ситуація в групі F максимально заплутана. Команда Франції має в активі 4 очки, Німеччина і Португалії — по три, а Угорщина — 1. Доля путівок в плей-офф Євро 2020 буде вирішуватися в останньому турі: 23 июня Німеччина зіграє з Угорщиною, а Португалія буде грати проти Франції. Обидва матчі відбудуться о 22:00 за київським часом.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.

Євро-2020. Груповий етап. 2-й тур.

Португалія — Німеччина 2: 4 (1: 2)

Голи: 1:0, Роналду, 15; 1:1 Рубен Діаш, автогол, 35; 1:2, Геррейро, автогол, 39; 1:3, Хаверц, 51; 1:4, Госенс, 60; 2:4, Діогу Жота, 67

Португалія: Руй Патрісіу — Семеду, Рубен Діаш, Пепе, Геррейро — В.Карвалью, Данилу, Бернарду Сілва (Ренату Саншеш, 46), Бруну Фернандеш (Жоао Моутінью, 64), Діогу Жота (Андре Сілва, 83) — Роналду.

Німеччина: Нойер — Гинтер, Хуммельс, Рюдігер — Кіммі, Гюндоган (Зюле, 62), Кроос, Госенс (Хальстенберг, 62) — Хаверц (Горецький, 73), Мюллер, Гнабрі (Сані, 87).