Гарет Бэйл и Аарон Рэмзи против непобедимой Италии. Кто сегодня играет на Евро-2020?

20 июня на Евро-2020 стартует 3-й тур группового этапа: матчи в каждой группе будут проходить в одно время.

Групповой этап Евро 2020 выходит на финишную прямую: в ближайшие четыре дня будут сыграны последние матчи во всех шести отборочных группах, после чего на турнире будет перерыв в два дня перед стартом плей-офф.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

20 июня на Евро-2020 сыграют два матча, оба начнутся в 19:00.

Италия — Уэльс

Где играют: "Стадио Олимпико", Рим

Время: 19:00

Где смотреть матч: "Футбол 1"/"Футбол 2"

Для сборной Италии турнирная задача на данном этапе уже решена — подопечные Роберто Манчини уже обеспечили себе участие в плей-офф, поэтому для них этот матч будет носить имиджевый характер. В конце концов, выиграть группу с показателем 9 очков и разницей забитых и пропущенных 9-0 — чем не мотивация? Да и футболистам есть за что бороться в индивидуальном смысле: по два мяча на турнире забили Мануэль Локателли и Чиро Иммобиле. Патрику Шику и Криштиану Роналду есть о чем волноваться — их показатель в три забитых мяча на Евро-2020 в третьем туре может превзойти целая группа игроков.

Совсем другое настроение у сборной Уэльса. Британцы сыграли вничью со Швейцарией, но разобрались с турками. Во всей красе себя показали лидеры валлийской команды: Гарет Бейл и Аарон Рэмзи. Именно они являются главной угрозой для желания итальянцев сохранить ноль в графе пропущенные мячи. Для выхода в плей-офф, Уэльсу нужно не проиграть Италии или надеяться, что Швейцария не выиграет у Турции. В целом, шансы на выход из группы у Бэйла и компании достаточно хорошие.

К слову, футболисты сборной Италии хороши не только в футболе. Только посмотрите, как герой игры против Швейцарии Мануэль Локателли и его партнер по команде Маттео Пессина играют в настольный теннис в паузе между тренировками.

[ + – ] Мануэль Локателли и Маттео Пессина: партия в теннис

Швейцария — Турция

С точки зрения логистики у сборной Швейцарии могут быть вполне справедливые вопросы к УЕФА: первый матч они сыграли в Баку, затем слетали в Рим, а третью встречу снова проведут в Баку. Как эти перелеты в графике 3 матча за 8 дней сказываются на организме игроков — вопрос не сложный. Тем не менее, швейцарцы сохраняют шансы на плей-офф. Для этого им нужно обязательно победить Турцию, желательно, с разницей в три мяча. Даже если Уэльс не проиграет Италии, в таком случае команда Владимира Петковича сможет претендовать на звание одной из четырех лучших сборных, занявших третье место в группе.

Для Турции шансы на плей-офф очень призрачны. Они даже теоретически не смогут быть вторыми, а чтобы рассчитывать на выход в 1/8 по итогам группового этапа им нужно обыграть Швейцарию с очень крупным счетом. На данный момент, баланс по критерию забитых и пропущенных мячей у Турции равен "-5". Маловероятно, что они смогут забить пять мячей в ворота Швейцарии в последнем туре.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.