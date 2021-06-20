Гарет Бейл і Аарон Ремзі проти непереможної Італії. Хто сьогодні грає на Євро-2020?

20 червня на Євро-2020 стартує 3-й тур групового етапу: матчі в кожній групі проходитимуть одночасно.

Груповий етап Євро 2020 виходить на фінішну пряму: в найближчі чотири дні будуть зіграні останні матчі у всіх шести відбіркових групах, після чого на турнірі буде перерва на два дні перед стартом плей-офф.

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20 червня на Євро-2020 зіграють два матчі, обидва почнуться о 19:00.

Італія — Уельс

Де грають: "Стадіо Олімпіко", Рим

Час: 19:00

Де дивитися матч: "Футбол 1"/"Футбол 2"

Для збірної Італії турнірне завдання на даному етапі вже вирішена — підопічні Роберто Манчіні вже забезпечили собі участь в плей-офф, тому для них цей матч носитиме іміджевий характер. Зрештою, виграти групу з показником 9 очок і різницею забитих і пропущених 9-0 — чим не мотивація? Та й футболістам є за що боротися в індивідуальному сенсі: по два м'ячі на турнірі забили Мануель Локателлі і Чіро Іммобіле. Патріку Шику і Кріштіану Роналду є про що хвилюватися — їх показник в три забиті м'ячі на Євро-2020 в третьому турі може перевершити ціла група гравців.

Зовсім інший настрій у збірній Уельсу. Британці зіграли внічию зі Швейцарією, але розібралися з турками. У всій красі себе показали лідери валлійської команди: Гарет Бейл і Аарон Ремзі. Саме вони є головною загрозою для бажання італійців зберегти нуль в графі пропущені м'ячі. Для виходу в плей-офф, Уельсу потрібно не програти Італії або сподіватися, що Швейцарія не виграє у Туреччині. В цілому, шанси на вихід з групи у Бейла і компанії досить хороші.

До слова, футболісти збірної Італії добрі не тільки у футболі. Тільки подивіться, як герой гри проти Швейцарії Мануель Локателлі і його партнер по команді Маттео Пессіна грають в настільний теніс в паузі між тренуваннями.

[ + – ] Мануель Локателлі і Маттео Пессіна: партія в теніс

Швейцарія — Туреччина

З точки зору логістики у збірної Швейцарії можуть бути цілком справедливі запитання до УЄФА: перший матч вони зіграли в Баку, потім злітали в Рим, а третю зустріч знову проведуть у Баку. Як ці перельоти в графіку 3 матчі за 8 днів позначаються на організмі гравців — питання не складний. Проте, швейцарці зберігають шанси на плей-офф. Для цього їм потрібно обов'язково перемогти Туреччину, бажано, з різницею в три м'ячі. Навіть якщо Уельс не програє Італії, в такому випадку команда Володимира Петковича зможе претендувати на звання однієї з чотирьох кращих збірних, що зайняли третє місце в групі.

Для Туреччини шанси на плей-офф дуже примарні. Вони навіть теоретично не зможуть бути другими, а щоб розраховувати на вихід в 1/8 за підсумками групового етапу їм потрібно обіграти Швейцарію з дуже великим рахунком. На даний момент, баланс за критерієм забитих і пропущених м'ячів у Туреччині дорівнює "-5". Малоймовірно, що вони зможуть забити п'ять м'ячів у ворота Швейцарії в останньому турі.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.