Чуда не случилось: Турция проиграла Швейцарии и завершила выступления на Евро-2020

Сборная Турции забила первый мяч на чемпионате Европы по футболу, но не смогла набрать хотя бы одно очко в группе

Сборная Швейцарии заняла третье место в группе А на чемпионате Европы по футболу. Команда Владимира Петковича в последнем туре нанесла поражение сборной Турции.

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Номинальные хозяева вышли вперед на 6-й минуте матча: Сеферович пробил с 18 метров в нижний угол под дальнюю штангу, обескуражив соперника быстрым голом. Голкипер турков не смог выручить свою команду и 20 минут спустя. Это Чердан Шакири с дуги штрафной площади красивым ударом отправил мяч точно в "девятку".

В середине второго тайма Турция отыграла один мяч: Ирфан Кахведжи с дальней дистанции вогнал мяч в верхний угол — первый и единственный гол Турции на Евро-2020 вышел эффектным. Но радовались номинальные гости недолго — шесть минут спустя Шакири оформил дубль, воспользовавшись идеальной диагональю с левого фланга — 3:1.

Швейцария спокойно довела матч до победы, что принесло ей три очка. В турнирной таблице команда Владимира Петковича не смогла обойти Уэльс и подняться на второе место, но заняла третью позицию с разницей забитых и пропущенных 4 — 5. Турция, проиграв все матчи, покидает турнир.

Евро-2020. Групповой этап. 3-й тур

Швейцария — Турция — 3:1 (2:0)

Голы: 1:0, Сеферович, 6; 2:0, Шакири, 26; 2:1, Ирфан Кахвежди, 62; 3:1, Шакири, 68

Швейцария: Соммер — Эльведи, Аканджи, Родригес — Видмер (Мбабу, 90+2), Фройлер, Г.Джака, Цубер (Бенито, 85) — Шакири, Сеферович, Эмболо (Мехмеди, 85).

Турция: Угурджан Чакыр — Захи Челик, Мерих Демирал, Чаглар Сеюнджю, Мерт Мюлдор — Дженгиз Юндер (Караман, 80), Озан Туфан, Каан Айхан, Ирфан Кахведжи, Хакан Чалханоглу (Дорукхан Токез, 86) — Бурак Йылмаз.

Полный календарь, турнирные таблицы и результаты матчей Евро-2020.