Дива не сталося: Туреччина програла Швейцарії і завершила виступи на Євро-2020

Збірна Туреччини забила перший м'яч на чемпіонаті Європи з футболу, але не змогла набрати хоча б одне очко в групі

Збірна Швейцарії посіла третє місце в групі А на чемпіонаті Європи з футболу. Команда Володимира Петковича в останньому турі завдала поразки збірній Туреччини.

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Номінальні господарі вийшли вперед на 6-й хвилині матчу: Сеферович пробив з 18 метрів у нижній кут під дальню штангу, збентежений суперника швидким голом. Голкіпер турків не зміг виручити свою команду і за 20 хвилин по тому. Це Чердан Шакірі з дуги штрафного майданчика красивим ударом відправив м'яч точно в "дев'ятку".

В середині другого тайму Туреччина відіграла один м'яч: Ірфан Кахведжі з дальньої дистанції увігнав м'яч у верхній кут — перший і єдиний гол Туреччини на Євро-2020 вийшов ефектним. Але раділи номінальні гості недовго — за шість хвилин потому Шакірі оформив дубль, скориставшись ідеальною діагоналлю з лівого флангу — 3:1.

Швейцарія спокійно довела матч до перемоги, що принесло їй три очки. У турнірній таблиці команда Володимира Петковича не змогла обійти Уельс і піднятися на друге місце, але зайняла третю позицію з різницею забитих і пропущених 4 — 5. Туреччина, програвши всі матчі, залишає турнір.

Євро-2020. Груповий етап. 3-й тур

Швейцарія — Туреччина — 3: 1 (2: 0)

Голи: 1: 0, Сеферович, 6; 2: 0, Шакірі, 26; 2: 1, Ірфан Кахвежді, 62; 3: 1, Шакірі, 68

Швейцарія: Соммер — Ельведі, Аканджі, Родрігес — Відмер (Мбабу, 90 + 2), Фройлер, Г.Джака, Цубер (Беніто, 85) — Шакірі, Сеферович, емболії (Мехмеді, 85).

Туреччина: Угурджан Чакир — Захі Челік, Меріх Демірал, Чаглар Сеюнджю, Мерт Мюлдор — Дженгиз Юндер (Караман, 80), Озан Туфан, Каан Айхан, Ірфан Кахведжі, Хакан Чалханоглу (Дорукхан Токез, 86) — Бурак Їлмаз.

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.