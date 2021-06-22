Почти аншлаг: на полуфиналы и финал Евро-2020 увеличат заполняемость стадионов

Заключительные матчи чемпионата Европы сможет посетить еще больше зрителей, чем планировалось.

Полуфиналы и финал чемпионата Европы смогут посетить больше болельщиков, чем планировалось ранее, сообщает УЕФА.

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Матчи, которые пройдут на лондонском "Уэмбли", смогут посетить более 60 тысяч зрителей.

Британское правительство выпустило новое распоряжение, позволяющее увеличить посещаемость стадиона до 75 процентов на каждом матче.

Напомним, что полуфиналы чемпионата Европы состоятся 6 и 7 июля, а финал на "Уэмбли" пройдет 11 июля.

Президент УЕФА Александер Чеферин порадовался тому, что финал сможет принять еще больше зрителей.

"Это отличные новости — теперь еще больше болельщиков смогут наблюдать за заключительными тремя матчами ЕВРО-2020 на "Уэмбли". Последние полтора года — как на поле, так и за его пределами — показали нам, насколько важны болельщики для "фабрики футбола".

"Турнир является словно путеводной звездой, указывающей на то, что люди возвращаются к более привычному укладу жизни. Теперь сделан еще один шаг вперед в этом направлении. Я благодарен премьер-министру и правительству Великобритании за их огромную работу в деле принятия такого решения. Заключительные матчи финальной стадии на "Уэмбли" станут огромным успехом для всех", – приводит слова Чеферина УЕФА.

Отметим, что действующие ограничения не отменяется – пребывающие на "Уэмбли" обязаны предъявить отрицательный тест на коронавирус или сертификат о пройденной вакцинации.

Ранее Фокус сообщал, что Украина проиграла Австрии в последнем матче группового этапа Евро-2020. Судьбу в важном матче решил один гол, который в первом тайме забил австрийский полузащитник Кристоф Баумгартнер.

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