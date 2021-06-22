Майже аншлаг: на півфінали і фінал Євро-2020 збільшать заповнюваність стадіонів

Підсумкові матчі чемпіонату Європи зможе відвідати ще більше глядачів, ніж планувалося.

Півфінали і фінал чемпіонату Європи зможуть відвідати більше вболівальників, ніж планувалося раніше, повідомляє УЄФА.

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Матчі, які пройдуть на лондонському "Вемблі", зможуть відвідати понад 60 тисяч глядачів.

Британський уряд випустив нове розпорядження, що дозволяє збільшити відвідуваність стадіону до 75 відсотків на кожному матчі.

Нагадаємо, що півфінали чемпіонату Європи відбудуться 6 і 7 липня, а фінал на "Вемблі" відбудеться 11 липня.

Президент УЄФА Александер Чеферін порадів тому, що фінал зможе прийняти ще більше глядачів.

"Це чудові новини — тепер ще більше вболівальників зможуть спостерігати за підсумковими трьома матчами Євро-2020 на "Вемблі". Останні півтора року — як на полі, так і за його межами — показали нам, наскільки важливі вболівальники для "фабрики футболу".

"Турнір є немов дороговказною зіркою, що вказує на те, що люди повертаються до більш звичного укладу життя. Тепер зроблений ще один крок вперед у цьому напрямку. Я вдячний премʼєр-міністру та уряду Великобританії за їхню величезну роботу в справі прийняття такого рішення. Підсумкові матчі фінальної стадії на "Вемблі" стануть величезним успіхом для всіх", — наводить слова Чеферіна УЄФА.

Зазначимо, що чинні обмеження не скасовуються — присутні на "Вемблі" зобовʼязані предʼявити негативний тест на коронавірус або сертифікат про пройдену вакцинацію.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна програла Австрії в останньому матчі групового етапу Євро-2020. Долю у важливому матчі вирішив один гол, який у першому таймі забив австрійський півзахисник Крістоф Баумгартнер.

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