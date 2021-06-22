"Никакого технического коллапса oll.tv не было": в "Медиа Группе Украина" рассказали о показе матчей Евро-2020

Украинские зрители испытывали проблемы с просмотром матча Украина — Австрия, а также не смогли увидеть некоторые матчи Евро-2020 по телевидению

Директор по стратегии и развитию бизнеса "Медиа Группы Украина" Федор Гречанинов прокомментировал Фокусу принцип распределения трансляций матчей Евро-2020 на ресурсах группы.

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Ранее на телеканалах "Футбол 1/2/3" и "Украина", которые являются официальными телетрансляторами турнира в Украине, не были показаны матчи Швейцария — Турция и Россия — Дания. Многие зрители столкнулись с вопросом: где смотреть матчи Евро-2020?

"Спортивный контент, как и любой другой дорогой контент, должен использоваться максимально эффективно. В идеале у каждого типа нашего зрителя и у всех наших партнёров должен быть понятный ответ на вопрос, почему они выбирают тот наш продукт, который выбирают. У зрителей канала "Украина", которые составляют самую массовую нашу аудиторию, есть доступ ко всем самым важным матчам ЕВРО-2020 — матчам с участием украинской сборной и серии плей-офф. При этом среднему зрителю канала "Украина" не интересны все матчи Чемпионата, поэтому мы не транслируем их все на национальном канале-лидере. У зрителей каналов "Футбол", второй по численности футбольной аудитории в стране, у которых естественным образом есть намного больший интерес к футболу, есть доступ к гораздо большему количеству матчей.

Самый полный доступ — у абонентов oll.tv, которые традиционно имеют доступ к намного большему объему контента, в том числе и спортивному, чем тот, который транслируют наши собственные каналы. Распределив матчи таким образом, которым мы распределили, мы оставались в той же логике доступа к контенту, в которой находились все последнее время. Мы и в дальнейшем планируем максимальное количество контента, права на который мы можем купить, делать доступным для подписчиков oll.tv", — заявил Гречанинов в эксклюзивном комментарии Фокусу.

Вместе с тем, часть пользователей испытала проблемы при просмотре трансляции матча Украина — Австрия на сервисе oll.tv, о чем они массово жаловались на своих страницах в социальных сетях.

В то же время, стоит отметить, что у матча Украина — Австрия был самый высокий показатель смотрения на текущем чемпионате Европы: только по телевидению его посмотрело более 5 миллионов зрителей.

"Никакого технического коллапса, конечно, не было. Абсолютное большинство подписчиков oll.tv смотрели матч в прекрасном качестве, переживали за сборную и даже не догадывались о "коллапсе". Но у некоторых пользователей действительно наблюдались проблемы с подключениями к сервису во время первого тайма. И, конечно, для этих людей тот факт, что проблемы были у них, а не у всех, никак не смягчает их негативный опыт. У каждого сервиса бывают технические сложности. Даже у таких гигантов, как Гугл или Фейсбук. Другое дело — как сервис реагирует на такие ситуации и как потом поступает с пострадавшими пользователями. Мы понимаем свою ответственность перед теми, у кого возникли проблемы, и точно не остаёмся безразличными и равнодушными. Мы свяжемся с ними и предложим компенсацию. Причем, не только тем, кто пострадал, но и тем, кто мог пострадать в данной ситуации", — сказал Федор Гречанинов в эксклюзивном комментарии Фокусу.

Напомним, чемпионат Европы по футболу проходит в 11 странах и длится с 11 июня по 11 июля. Финальный матч состоится в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Сборная Украины по футболу завершила групповой этап на третьем месте в группе, в решающем матче проиграв команде Австрии (0:1).

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