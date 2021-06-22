"Ніякого технічного колапсу oll.tv не було": в "Медіа Групі Україна" розповіли про показ матчів Євро-2020

Українські глядачі мали проблеми з переглядом матчу Україна — Австрія, а також не змогли побачити деякі матчі Євро-2020 по телебаченню.

Директор зі стратегії та розвитку бізнесу "Медіа Групи Україна" Федір Гречанінов прокоментував Фокусу принцип розподілу трансляцій матчів Євро-2020 на ресурсах групи.

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Раніше на телеканалах "Футбол 1/2/3" і "Україна", які є офіційними телетрансляторами турніру в Україні, не були показані матчі Швейцарія — Туреччина і Росія — Данія. Багато глядачів зіткнулися з питанням: де дивитися матчі Євро-2020?

"Спортивний контент, як і будь-який інший дорогий контент, повинен використовуватися максимально ефективно. В ідеалі у кожного типу нашого глядача і у всіх наших партнерів має бути зрозуміла відповідь на питання, чому вони вибирають той наш продукт, який вибирають. У глядачів каналу "Україна", які становлять наймасовішу нашу аудиторію, є доступ до всіх найважливішим матчів ЄВРО-2020 року — матчів за участю української збірної і серії плей-офф. При цьому глядачеві каналу "Україна" не цікаві всі матчі Чемпіонату, тому ми не транслюємо їх всі на національному каналі-лідері. у глядачів каналів "Футбол", другий за чисельністю футбольної аудиторії в країні, у яких природним чином є набагато більший інтерес до футболу, є доступ до набагато більшої кількості матчів.

Найповніший доступ — у абонентів oll.tv, які традиційно мають доступ до набагато більшого обсягу контенту, зокрема і спортивного, ніж той, який транслюють наші власні канали. Розподіливши матчі таким чином, яким ми розподілили, ми залишалися в тій же логіці доступу до контенту, в якій знаходилися всі останнім часом. Ми і надалі плануємо якомога більше контенту, права на який ми можемо купити, робити доступним для передплатників oll.tv", — заявив Гречанінов в ексклюзивному коментарі Фокусу.

Разом з тим, частина користувачів зазнала проблем при перегляді трансляції матчу Україна — Австрія на сервісі oll.tv, про що вони масово скаржилися на своїх сторінках у соціальних мережах.

Водночас, варто зазначити, що в матчу Україна — Австрія був найвищий показник перегляду на поточному чемпіонаті Європи: тільки по телебаченню його подивилося понад 5 мільйонів глядачів.

"Ніякого технічного колапсу, звичайно, не було. Абсолютна більшість передплатників oll.tv дивилися матч в чудовій якості, переживали за збірну і навіть не здогадувалися про "колапс". Але у деяких користувачів дійсно спостерігалися проблеми з підключенням до сервісу під час першого тайму. І, звичайно, для цих людей той факт, що проблеми були у них, а не у всіх, ніяк не помʼякшує їх негативний досвід. у кожного сервісу бувають технічні складності. Навіть у таких гігантів, як Гугл або Фейсбук. Інша справа — як сервіс реагує на такі ситуації і як потім надходить з постраждалими користувачами. Ми розуміємо свою відповідальність перед тими, у кого виникли проблеми, і точно не залишаємося байдужими і байдужими. Ми звʼяжемося з ними і запропонуємо компенсацію. До того ж, не тільки тим, хто постраждав, але і тим, хто міг постраждати у цій ситуації", — сказав Федір Гречанінов в ексклюзивному коментарі Фокусу.

Нагадаємо, чемпіонат Європи з футболу проходить в 11 країнах і триває з 11 червня по 11 липня. Фінальний матч відбудеться в Лондоні на стадіоні "Уемблі". Збірна України з футболу завершила груповий етап на третьому місці в групі, у вирішальному матчі програвши команді Австрії (0:1).

Повний календар, турнірні таблиці та результати матчів Євро-2020.