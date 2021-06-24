Усик выпустил свою криптовалюту (фото)

Украинский боксер анонсировал выход первой официальной коллекции NFT-токенов.

Украинский тяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) объявил о сотрудничестве с компанией Blockchayn Labs и теперь выпустит собственные NFT-токены.

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"Я очень рад объявить о моей первой официальной коллекции NFT, которая скоро выйдет!" - комментирует выход своей криптовалюты Усик в своем аккаунте Instagram.

"Blockchayn Labs с радостью объявляет об официальной коллекции NFT от Александра Усика. Включите сообщение о публикации, чтобы быть в курсе последних событий", – говорится в сообщении компании, которая объявила сотрудничество с Усиком.

Отметим, что NFT-токены представляют собой цифровой криптографический сертификат, который подтверждает право на владение цифровым активом (цифровым артефактом, файлом).

Ранее промоутер Джошуа обвинил Усика в корыстности, заявив, что украинец относится к бою против британца как к походу в казино.

Ранее сообщалось, что бой Усик – Джошуа может пройти в конце сентября. Фокус сообщал, что бой Усика с Джошуа может пройти на "Уэмбли". Усик – план "Б" для Джошуа, если его бой с Тайсоном Фьюри не состоится. У британца 24 победы и одно поражение на профессиональном ринге, у украинца 18 побед (в том числе 13 нокаутом) в 18 боях.

Промоутер Усика сообщил, что договоренности об объявлении боя между Усиком и Джошуа находятся на финишной прямой.

"Мы с огромным нетерпением ждем подписания бумаг. Место и дата боя до сих пор обсуждаются.

Мы приступаем к обсуждению деталей и движемся к официальному анонсу поединка", – приводит слова Красюка BoxingScene.

Джошуа свой последний бой провел в декабре и досрочно победил болгарина Кубрата Пулева, защитив титул чемпиона мира по четырем версиям.