Усик випустив свою криптовалюту (фото)

Український боксер анонсував вихід першої офіційної колекції NFT-токенів.

Український важкоатлет Олександр Усик (18-0, 13 КО) оголосив про співпрацю з компанією Blockchayn Labs і тепер випустить власні NFT-токени.

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"Я дуже радий оголосити про мою першу офіційну колекцію NFT, яка незабаром вийде!" — коментує вихід своєї криптовалюти Усик у своєму акаунті Instagram.

"Blockchayn Labs з радістю оголошує про офіційну колекцію NFT від Олександра Усика. Увімкніть повідомлення про публікацію, щоб бути в курсі останніх подій", — йдеться в повідомленні компанії, яка оголосила співпрацю з Усиком.

Зазначимо, що NFT-токени представляють собою цифровий криптографічний сертифікат, який підтверджує право на володіння цифровим активом (цифровим артефактом, файлом).

Раніше промоутер Джошуа звинуватив Усика в корисливості, заявивши, що українець ставиться до бою проти британця, як до походу в казино.

Раніше повідомлялося, що бій Усик — Джошуа може пройти в кінці вересня. Фокус повідомляв, що бій Усика з Джошуа може пройти на "Вемблі". Усик — план "Б" для Джошуа, якщо його бій з Тайсоном Фʼюрі не відбудуться. У британця 24 перемоги та одна поразка на професійному рингу, в українця 18 перемог (у тому числі 13 нокаутом) у 18 боях.

Промоутер Усика повідомив, що домовленості про оголошення бою між Усиком і Джошуа на фінішній прямій.

"Ми з величезним нетерпінням чекаємо підписання паперів. Місце і дата бою досі обговорюються.

Ми приступаємо до обговорення деталей і рухаємося до офіційного анонсу поєдинку", — наводить слова Красюка BoxingScene.

Джошуа свій останній бій провів у грудні і достроково переміг болгарина Кубрата Пулєва, захистивши титул чемпіона світу за чотирма версіями.