"Будет трудно уснуть": Мбаппе попросил прощения за промах с пенальти

Киллиан Мбаппе заявил, что хотел помочь своей команде, но провалился в решающий момент.

Главная звезда сборной Франции на Евро-2020 нападающий Килиан Мбаппе попросил прощения у болельщиков за промах в серии пенальти, закончившийся поражением для его команды от сборной Швейцарии.

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Судьбу матча пришлось решать в серии послематчевых пенальти. Обе команды реализовывали пенальти без промахов, но Килиан Мбаппе не забил решающий удар. Цена этой ошибки оказалась высока — Франция выбыла из турнира на стадии 1/8 финала чемпионата Европы.

"Это трудно забыть. Огорчение после вылета не передать. Мы не достигли своей задачи. Прошу прощения за пенальти, я хотел помочь своей команде, но провалился. Мне будет трудно уснуть.

Знаю, что мои фанаты расстроены, но хочу поблагодарить их за поддержку. Мы должны стать еще сильнее. Желаю успехов сборной Швейцарии", – сказал Мбаппе после матча.

Напомним, что форвард сборной Франции не реализовал решающий пенальти в послематчевой серии пенальти.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подбодрил футболиста после игры. По мнению тренера, ни один футболист не упрекнет футболиста после незабитого пенальти.

"Мбаппе ужасно расстроен. Также, как и другие футболисты. Но никто не упрекнет его за промах, ведь он взял на себя ответственность пробить решающий пенальти", — сказал Дешам в эфире TF1.

Сборная Франции повторила ошибку Испании, упустив перевес при счете 3:1 в основное время — Швейцария выиграла в серии пенальти. Швейцария сумела отыграть два мяча в последние 10 минут. В овертайме соперники не забивали, а вот в серии пенальти победителями вышли швейцарцы.

В полуфинале сборная Швейцарии сыграет против команды Испании. Матч состоится 2 июля в 19:00.

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