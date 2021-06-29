"Буде важко заснути": Мбаппе вибачився за промах із пенальті

Кілліан Мбаппе заявив, що хотів допомогти своїй команді, але провалився у вирішальний момент.

Головна зірка збірної Франції на Євро-2020 нападник Кіліан Мбаппе попросив вибачення у вболівальників за промах у серії пенальті, що закінчився поразкою для його команди від збірної Швейцарії.

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Долю матчу довелося вирішувати в серії післяматчевих пенальті. Обидві команди реалізовували пенальті без промахів, але Кіліан Мбаппе не забив вирішальний удар. Ціна цієї помилки виявилася висока — Франція вибула з турніру на стадії 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

"Це важко забути. Засмучення після вильоту не передати. Ми не досягли свого завдання. Прошу вибачення за пенальті, я хотів допомогти своїй команді, але провалився. Мені буде важко заснути.

Знаю, що мої фанати засмучені, але хочу подякувати їм за підтримку. Ми повинні стати ще сильнішими. Бажаю успіхів збірній Швейцарії", — сказав Мбаппе після матчу.

Нагадаємо, що форвард збірної Франції не реалізував вирішальне пенальті в післяматчевій серії пенальті.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам підбадьорив футболіста після гри. На думку тренера, жоден футболіст не дорікне футболіста після незабитого пенальті.

"Мбаппе дуже засмучений. Також, як й інші футболісти. Але ніхто не дорікне його за промах, адже він узяв на себе відповідальність пробити вирішальне пенальті", — сказав Дешам в ефірі TF1.

Збірна Франції повторила помилку Іспанії, втративши перевагу при рахунку 3:1 в основний час — Швейцарія виграла в серії пенальті. Швейцарія зуміла відіграти два мʼячі в останні 10 хвилин. В овертаймі суперники не забивали, а ось в серії пенальті переможцями вийшли швейцарці.

У півфіналі збірна Швейцарії зіграє проти команди Іспанії. Матч відбудеться 2 липня о 19:00.

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