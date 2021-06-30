"Флага больше нет, ушанка пропала": избитый на матче Украина-Швеция рассказал об инциденте

Болельщик уверяет, что пришел на матч поболеть за Украину, однако части фанатов не понравился флаг РФ. Одного из виновников уже якобы задержали.

Российский болельщик Денис Смоленский, которого избили на трибуне во время матча Евро-2020 Швеция-Украина, рассказал подробности происшествия. Об этом сообщает "Страна".

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По словам фаната, он пришел болеть за Украину в футболке сборной России и флагом. Некоторым, как утверждает Смоленский, не понравилось, что он был с флагом, а некоторые начали избивать.

"Русские ведь тоже болеют за Украину! Мы же все едины. Что происходило? Некоторым не понравилось, что я был с флагом. Некоторые просто удивились, а некоторым это, мягко говоря, не понравилось… И они начали избивать. У меня была разбита бровь. Меня ударили в лицо, разбили бровь, разорвали майку. Флага тоже у меня больше нет, ушанка пропала. Мне друг дал свою кофту с надписью "Украина", я надел её. Полиция нас пересадила в другое место», — рассказал избитый.

[ + – ] Момент избиения фаната.

Также он добавил, что нападавшего арестовали. Но он еще не думал, что делать будет дальше, "даже не разговаривал с мамой".

Напомним, во время матча Украина-Швеция "братание" закончилось для фаната из РФ избиением. Ему порвали футболку и отобрали шапку-ушанку с красной звездой.

Сам матч закончился победой сборной Украины над Швецией в Глазго. Решающий мяч на последних минутах матча забил Артем Довбик.