"Прапора більше немає, вушанка зникла": побитий на матчі Україна-Швеція розповів про інцидент

Уболівальник запевняє, що прийшов на матч повболівати за Україну, проте частині фанатів не сподобався прапор РФ. Одного з винуватців уже нібито затримали.

Російський уболівальник Денис Смоленський, якого побили на трибуні під час матчу Євро-2020 Швеція-Україна, розповів подробиці події. Про це повідомляє "Країна".

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За словами фаната, він прийшов уболівати за Україну у футболці збірної Росії і прапором. Деяким, як стверджує Смоленський, не сподобалося, що він був з прапором, а деякі почали його бити.

"Росіяни теж вболівають за Україну! Ми ж всі єдині. Що відбувалося? Деяким не сподобалося, що я був з прапором. Деякі просто здивувалися, а деяким це, мʼяко кажучи, не сподобалося … І вони почали бити. У мене була розбита брова. Мене вдарили в обличчя, розбили брову, розірвали майку. Прапора теж у мене більше немає, вушанка зникла. Мені друг дав свою кофту з написом "Україна", я надів її. Поліція нас пересадила в інше місце», — розповів побитий.

[ + – ] Момент побиття фаната.

Також він додав, що нападника заарештували. Але він ще не думав, що робитиме далі, "навіть не розмовляв з мамою".

Нагадаємо, під час матчу Україна-Швеція "братання" закінчилося для фаната з РФ побиттям. Йому порвали футболку і відібрали шапку-вушанку з червоною зіркою.

Сам матч закінчився перемогою збірної України над Швецією в Глазго. Вирішальний мʼяч на останніх хвилинах матчу забив Артем Довбик.