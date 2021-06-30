Без прапора і з порваною майкою: чим закінчилося "братання" фаната з РФ на матчі Україна — Швеція (фото)

Знімок "єдності" українця і росіянина облетів усі соцмережі, однак історія отримала продовження.

Знімок нібито "братання" між росіянином та українцем, зроблений на вчорашньому матчі Україна — Швеція, облетів усі соцмережі, враховуючи офіційні акаунти Євро-2020.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

На кадрі обіймаються два вболівальники — один із них у жовтій футболці та синьому шарфі, які символізують кольори українського прапора. Другий чоловік — у російському "триколорі" та шапці-вушанці з червоною зіркою.

[ + – ] Фото вболівальників

Однак пізніше зʼясувалося, що історія отримала продовження.

На акаунті Ofnews у Twitter показано, що відбулося після "братніх обіймів".

На третьому кадрі російський фанат вже без шапки-вушанки і російського прапора, а майка на ньому порвана. До того ж, чоловік тримається за своє обличчя. Неподалік від нього українські фанати щось емоційно обговорюють.

[ + – ] Російський уболівальник [ + – ] Підсумок провокації

Наразі немає точної інформації, що насправді трапилося з уболівальником із Росії. У коментарях до допису припускають, що він постраждав, коли в нього забирали прапор і шапку.

Нагадаємо, збірна України здобула перемогу над Швецією в Глазго. Вирішальний мʼяч на останніх хвилинах матчу забив Артем Довбик.

Перемога національної збірної та її історичний вихід в 1/4 фіналу Євро-2020 викликали справжній фурор. Після фінального свистка, який означав вихід України в наступний етап турніру, свої емоції не приховували ні вболівальники, ні власне футболісти.

Українських футболістів привітав із перемогою президент Володимир Зеленський, зазначивши "шалену зарубу" в екстратаймі.

Разом із тим, членкиня Національної спілки письменників Лариса Ніцой розкритикувала футболіста збірної України Артема Довбика за коментар російською мовою.