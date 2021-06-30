Без флага и с порванной майкой: чем закончилось "братание" фаната из РФ на матче Украина - Швеция (фото)

Снимок "единства" украинца и россиянина облетел все соцсети, однако история получила продолжение.

Снимок якобы "братания" между россиянином и украинцем, сделанный на вчерашнем матче Украина – Швеция, облетел все соцсети, включая официальные аккаунты Евро-2020.

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На кадре обнимаются два болельщика – один из них в желтой футболке и синем шарфе, которые символизируют цвета украинского флага. Второй мужчина – в российском "триколоре" и шапке-ушанке с красной звездой.

[ + – ] Фото болельщиков

Однако позже выяснилось, что история получила продолжение.

На аккаунте Ofnews в Twitter показано, что произошло после "братских объятий".

На третьем кадре российский фанат уже без шапки-ушанки и российского флага, а майка на нем порвана. К тому же, мужчина держится за свое лицо. Неподалеку от него украинские фанаты что-то эмоционально обсуждают.

[ + – ] Российский болельщик [ + – ] Итог провокации

На данный момент нет точной информации, что на самом деле случилось с болельщиком из России. В комментариях к посту предполагают, что он пострадал, когда у него отбирали флаг и шапку.

Напомним, сборная Украины одержала победу над Швецией в Глазго. Решающий мяч на последних минутах матча забил Артем Довбик.

Победа национальной сборной и ее исторический выход в 1/4 финала Евро-2020 вызвали настоящий фурор. После финального свистка, который означал выход Украины в следующий этап турнира, свою эмоции не скрывали ни болельщики, ни сами футболисты.

Украинских футболистов поздравил с победой президент Владимир Зеленский, отметив "неистовую зарубу" в экстра-тайме.

Вместе с тем, член Национального союза писателей Лариса Ницой раскритиковала футболиста сборной Украины Артема Довбика за комментарий на русском языке.