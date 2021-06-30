"Опять московит?": Ницой раскритиковала футболиста сборной Украины Довбика за русский язык

Украинские герои должны разговаривать исключительно на украинском языке, считает украинская писательница.

Педагог и член Национального союза писателей Лариса Ницой раскритиковала футболиста сборной Украины Артема Довбика за комментарий на русском языке. Она разместила видеозапись и выразила свое мнение в Facebook.

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Артем Довбик забил победный гол в матче со сборной Швеции на Евро-2020, чем заслужил похвалу украинцев. В комментарии журналистам футболист заявил на русском языке, что не считает себя героем, хотя все вокруг только и говорят о его достижении.

Лариса Ницой обратила внимание, что Артем Довбик разговаривал на русском языке, обозвала его "марсианином" и сделала демонстративный фейспалм на камеру. По ее мнению, украинские болельщики должны дружно напонить звезде футбола об украинском языке. Писательница также обратила внимание, что Довбик родом из Черкасской области, где местные повстанцы вели борьбу против большевиков и белогвардейцев во времена Гражданской войны.

[ + – ] Пост Ларисы Ницой об Артеме Довбике в Фейсбук Фото: Скриншот

"Опять московит? Господи, откуда берутся эти марсиане?" — поинтересовалась Лариса Ницой. — "Украинские герои, тем более, если они из Черкасс (Холодный Яр и все такое), говорят на украинском. Скажите ему об этом. По-хорошему скажите. Он никогда об этом не слышал. Где их всех держат? В каком вакууме?", -

Ранее Лариса Ницой обозвала футболистов сборной Украины "кончеными московитами" из-за музыки. Она обратила внимание, что в плей-листе спортсменов не оказалось ни одной украинской песни. Как считает писательница, таким образом футболисты показывают свою "московитость" и позволяют России диктовать свои условия, как это было с формой.

29 июня в Глазго (Великобритания) Украина победила Швецию в матче 1/8 финала Евро-2020 и вышла в 1/4. Игра закончилась со счетом 2:1, с украинской стороны голы забили Александр Зинченко и Артем Довбик, среди шведов голом отметился Эмиль Форсберг.