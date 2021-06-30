"Знову московит?": Ніцой розкритикувала футболіста збірної України Довбика за російську мову

Українські герої повинні розмовляти виключно українською мовою, вважає українська письменниця.

Педагогиня і членкиня Національної спілки письменників Лариса Ніцой розкритикувала футболіста збірної України Артема Довбика за коментар російською мовою. Вона розмістила відеозапис і висловила свою думку у Facebook.

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Артем Довбик забив переможний гол у матчі зі збірною Швеції на Євро-2020, чим заслужив похвалу українців. У коментарі журналістам футболіст заявив російською мовою, що не вважає себе героєм, хоча всі навколо тільки й говорять про його досягнення.

Лариса Ніцой звернула увагу, що Артем Довбик розмовляв російською мовою, обізвала його "марсіанином" і зробила демонстративний фейспалм на камеру. На її думку, українські вболівальники повинні дружно нагадати зірці футболу про українську мову. Письменниця також звернула увагу, що Довбик родом із Черкаської області, де місцеві повстанці вели боротьбу проти більшовиків і білогвардійців за часів Громадянської війни.

[ + – ] Допис Лариси Ніцой про Артема Довбика у Фейсбук Фото: Скриншот

"Знову московит? Господи, звідки беруться ці марсіани?" — поцікавилася Лариса Ніцой. — "Українські герої, тим більше, якщо вони з Черкас (Холодний Яр і все таке), розмовляють українською. Скажіть йому про це. По-хорошому скажіть. Він ніколи про це не чув. Де їх всіх тримають? У якому вакуумі?".

Раніше Лариса Ніцой обізвала футболістів збірної України "кінчені московитами" через музику. Вона звернула увагу, що в плей-листі спортсменів не було жодної української пісні. Як вважає письменниця, так футболісти показують свою "московитість" і дозволяють Росії диктувати свої умови, як це було з формою.

29 червня в Глазго (Великобританія) Україна перемогла Швецію у матчі 1/8 фіналу Євро-2020 і вийшла в 1/4. Гра закінчилася з рахунком 2:1, з української сторони голи забили Олександр Зінченко й Артем Довбик, серед шведів голом відзначився Еміль Форсберг.