Ніцой назвала футболістів збірної України "кінченими московитами"

Письменницю обурив той факт, що в плейлисті спортсменів немає жодної української пісні.

Українська письменниця, педагогиня, громадська діячка, членкиня Національної спілки письменників України Лариса Ніцой на своїй сторінці у Facebook безсторонньо відгукнулася про спортсменів зі збірної України з футболу.

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Приводом послужило те, що футболісти не включили у свій плейлист жодної української пісні.

"На фоні всього світу, який ще недавно співав "Плакала", а тепер співає "Шум", який поклав на лопатки всі світові рейтинги, ви не включаєте у свій плейлист жодної української пісні. Ви дієте як кінчені московити. Тому не дивуйтеся, що Московія забороняє вам форму. Ви їх піддані", — заявила вона.

[ + – ] Фрагмент повідомлення Ніцой

Нагадаємо, відомий український тенісист Сергій Стаховський різко висловився про заборону УЄФА в нанесенні слогана "Героям слава!" на футболки збірної України під час чемпіонату Європи.

10 червня президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що він вилетів до Риму на переговори з УЄФА з питання нової форми української збірної зі слоганом "Слава Україні — Героям слава".

Раніше в цей же день УЄФА зобов'язав збірну України з футболу змінити нову форму на Євро-2020 і прибрати з футболок слоган "Героям слава".