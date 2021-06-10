"Футбол вне политики" – не стоит и гроша". Украинский теннисист раскритиковал УЕФА

Первая ракетка Украины в шоке от решения УЕФА запретить использовать фразу "Героям слава!" на футболке.

Известный украинский теннисист Сергей Стаховский резко высказался о запрете УЕФА в нанесении слогана "Героям слава!" на футболке сборной Украины во время чемпионата Европы.

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"Сам факт того, что УЕФА пересмотрела уместность нашей формы на Евро-2020 уже есть политическим, потому что сделали они это из-за жалобы российской власти. Ваше мусорное "футбол вне политики" не стоит и гроша.

Это фото из далекого 2015-го… Потому что герои не умирают", – написал Стаховский, прикрепив фото своих кроссовок с надписью "Героям слава!".

Отметим, 10 июня президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что он вылетел в Рим на переговоры с УЕФА по вопросу новой формы украинской сборной со слоганом "Слава Украине — Героям слава". Ранее в этот же день УЕФА обязал сборную Украины по футболу изменить новую форму на Евро-2020 и убрать с ворота футболок слоган "Героям слава".

9 июня в РФ подали жалобу в УЕФА из-за дизайна футболок украинской сборной с оккупированным Крымом и слоганом "Героям слава".

Что касается контуров карты Украины вместе с Крымом и Донбассом, то этот элемент не нарушает правила организации УЕФА. Это связано с тем, что Организация Объединенных Наций признаёт соответствующие границы государства.

Европейские функционеры не увидели нарушения правил в слогане "Слава Україні". Он останется на новой форме сборной Украины по футболу на Евро-2020, поскольку рассматривается как неполитичный. Но от второго слогана "Героям слава", по информации российских журналистов, сборной Украине по футболу на новой форме придется отказаться.

Фокус рассказывал, что УАФ официально представила новую форму сборной Украины по футболу на Евро-2020 6 июня. На экипировку, помимо слогана "Слава Украине — Героям слава", нанесли и контуры карты Украины с Крымом и Донецком.