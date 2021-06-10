"Футбол поза політикою" — не варте і гроша". Український тенісист розкритикував УЄФА

Перша ракетка України шокований від рішення УЄФА заборонити використовувати фразу "Героям слава!" на футболці.

Відомий український тенісист Сергій Стаховський різко висловився про заборону УЄФА в нанесенні слогана "Героям слава!" на футболки збірної України під час чемпіонату Європи.

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"Сам факт того, що УЄФА переглянув доречність нашої форми на Євро-2020 уже є політичним, тому що зробили вони це через скарги російської влади. Ваше сміття "футбол поза політикою" не варте і гроша".

Це фото з далекого 2015-го ... Тому що герої не вмирають", — написав Стаховський, прикріпивши фото своїх кросівок з написом "Героям слава!".

Зазначимо, 10 червня президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко повідомив, що він вилетів до Риму на переговори з УЄФА з питання нової форми української збірної зі слоганом "Слава Україні — Героям слава". Раніше в цей же день УЄФА зобов'язав збірну України з футболу змінити нову форму на Євро-2020 і прибрати з футболок слоган "Героям слава".

9 червня в РФ подали скаргу в УЄФА через дизайн футболок української збірної з окупованим Кримом і слоганом "Героям слава".

Що стосується контурів карти України разом з Кримом і Донбасом, то цей елемент не порушує правила організації УЄФА. Це пов'язано з тим, що Організація Об'єднаних Націй визнає відповідні кордони держави.

Європейські функціонери не побачили порушень правил у слогані "Слава Україні". Він залишиться на новій формі збірної України з футболу на Євро-2020, оскільки розглядається як неполітичний. Але від другого слогана "Героям слава", за інформацією російських журналістів, збірній України з футболу на новій формі доведеться відмовитися.

Фокус розповідав, що УАФ офіційно представила нову форму збірної України з футболу на Євро-2020 6 червня. На екіпіровку, крім слогана "Слава Україні — Героям слава", нанесли і контури карти України з Кримом і Донецьком.